新华社喀布尔8月14日电 通讯：留华阿富汗学生归国助力家乡重建

新华社记者赵家淞 邹学冕

在阿富汗首都喀布尔一家医院，实习医生沙菲乌拉·艾哈迈德扎伊正在为一位患有急性肠胃炎的患者进行诊疗。在患者等待输液的过程中，艾哈迈德扎伊为患者进行中医推拿，并讲解相关穴位。

艾哈迈德扎伊曾在中国留学，学习中医。“在中国的学习让我更有信心为家乡作出贡献。”艾哈迈德扎伊日前接受记者采访时说，“我常常为前来就诊的患者进行中医推拿作为辅助治疗，患者反馈很好。”

“阿富汗重建过程漫长，需要各行各业的人付出，医疗是资源最为匮乏的行业之一。阿富汗百姓需要我们，我们也应尽己所能服务于他们。”艾哈迈德扎伊说。

2021年8月30日，美军撤离阿富汗。时至今日，阿富汗仍百业待兴。许多像艾哈迈德扎伊一样拥有在中国学习经历的阿富汗人活跃在各行各业。他们在接受记者采访时纷纷表示，将用所学所得造福同胞，助力饱受战火摧残的祖国重建，同时也希望搭建起阿中两国友好合作的桥梁。

哈雷自2007年起在中国学习，先后就读于南京医科大学和东南大学。他现在是阿富汗红新月会的卫生总监，也是一名心脏外科医生。

哈雷介绍，他曾在南京鼓楼医院实习，也在东南大学附属中大医院担任过住院医师，积累了普通外科临床经验。他称赞中国医生的医疗技术和教学理念十分先进，十余年的留华经历让他更加坚定地深耕医卫领域，救治罹患疾病的阿富汗同胞。

哈雷说，目前他所在部门下设225个医疗机构或站点以及65个急救医疗队，为阿富汗民众进行常规诊治并开展救灾医疗援助工作；他们还拥有36个疫苗接种团队，为全国各地儿童接种脊髓灰质炎疫苗。

哈雷说，他目前工作的重点之一是为先天性心脏病患儿进行诊治，推动先心病手术在阿富汗全国范围内展开。

2018年，阿巴辛·达尼什在东南大学获得土木工程硕士研究生学位，随后回到家乡阿富汗。目前，达尼什在阿富汗公共工程部任职，参与规划和建设阿富汗各地公路，充分利用在华所学知识建设家乡。

达尼什说，留华经历帮助他找到了努力方向。“在中国的经历让我感受到，交通基础设施建设水平直接影响着国家经济发展和人民生活水平，所以回国后我申请了公共工程部的工作岗位，目前担任工程项目经理。”

“中国的土木工程学科发展迅速，我在中国学到的专业知识对现在的工作帮助非常大。我们在陆续修建一些主要公路路段，阿富汗民众反响十分积极，这让我意识到我们的工作十分重要且光荣。”达尼什说。

阿富汗科学院区域研究中心副教授伊姆兰·扎卡里亚介绍，他曾在2015至2017年间先后7次前往中国，这些经历让他决定申请前往中国高等学府继续学习深造。

2018年，扎卡里亚获得中国国家留学基金管理委员会的奖学金，并前往华中师范大学攻读国际关系硕士研究生学位。

回到阿富汗后，扎卡里亚与中国“再续前缘”。目前，他在阿富汗科学院主要研究中国政治与政策，活跃在公共外交领域，积极致力于增进阿中两国政府与民间交流。

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