本报记者 林子涵

8月9日至12日，2023商用密码大会在郑州国际会展中心拉开帷幕，包括主题展、科普展、成就展、商用密码产品博览会、线上展厅等活动。大会组织密码高端峰会和10余场热点专题论坛，邀请专家学者与行业领军人物，共同探讨密码应用领域最新成果和趋势，加快构建以商用密码技术为中心的安全防护体系，突出人工智能、区块链、物联网、大数据、云计算方面的前沿密码应用，为数字经济安全发展保驾护航。图为一位观众在密码科普展区参观。

张 涛摄（人民视觉）

随着互联网快速发展和广泛应用，网络空间治理日益成为全球治理的重要领域。中国始终致力于推动互联网发展和治理，维护全球网络空间的繁荣与安全。当前，在网络空间治理领域，中国实践、中国担当赢得了越来越多认同和支持。不少外媒表示，中国为促进全球网络空间的公平正义与开放共享贡献了积极力量。

构建网络空间良好秩序

实现网络空间的安全稳定，关乎人类共同福祉。近年来，在整治网络生态乱象、加强互联网服务管理等方面，中国始终积极探索治理路径，为推动全球网络空间治理打下重要基础。

“作为世界上计算机化程度最高的国家之一，中国加强网络暴力信息治理、强化个人信息保护、打击网络不正当竞争等方面的举措将惠及超过10亿互联网用户。”拉美社报道称，6月以来，中国有关部门相继发布多项网络空间治理的重磅新规，在互联网法治领域作出新探索。其中，由中国最高人民法院、最高人民检察院、公安部起草的《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见（征求意见稿）》旨在敦促互联网服务提供商建立预警、监测和报告机制，打击网络暴力信息；由中国国家互联网信息办公室起草的《网络暴力信息治理规定（征求意见稿）》近期也面向社会公开征求意见，以完善网络暴力信息治理机制，营造良好网络生态。

“中国正在加强规范互联网服务的使用，促进网络空间良性发展。”法新社报道称，日前，中国公布《移动互联网未成年人模式建设指南（征求意见稿）》，敦促移动智能终端、应用程序、应用程序分发平台等积极配合有关部门开展监督检查，并定期开展未成年人网络保护影响评估。这一新规是世界上最严格的未成年人网络保护规定之一。

新加坡《联合早报》网站报道称，中国强调构建网络空间良好秩序，致力于营造安全、公平、健康、文明、清朗的网络空间。近年来，中国重视网络法治建设，打击网络空间存在的垄断和不正当竞争行为，不断健全数字规则，维护公平竞争的市场环境。自2019年起，中国已完成322万款移动互联网应用程序检测，通报、下架违法违规移动互联网应用程序近3000款。

“中国正在通过创造全面的数据、网络安全和创新监管体系来引领世界。”斯坦福大学网络政策中心“数字中国项目”负责人格雷厄姆·韦伯斯特表示，中国近年来逐步加强治理力度，规范互联网内容提供商收集和使用个人数据，在互联网隐私保护领域作出表率。

针对互联网领域的新技术、新现象、新议题，中国也率先采取行动。美国《华尔街日报》网站报道称，中国互联网监管机构近期提出了面向ChatGPT等人工智能（AI）工具的监管规则，使中国走在互联网监管和全球治理的最前沿。

拓展网络空间国际合作

从举办世界互联网大会到成立世界互联网大会国际组织，从举办中非互联网发展与合作论坛到中国—东盟信息港论坛，中国始终致力于打造和平、安全、开放、合作、有序的网络空间，推动构建网络空间命运共同体。

“中国在推动全球互联网合作和发展中扮演着越来越重要的角色。”埃及《消息报》网站报道称，中国通过搭建世界互联网大会乌镇峰会等合作机制，推动世界关注互联网发展议题，有利于增强互联网治理共识，深化网络空间国际合作。

“中国高度重视网络安全问题，多次表示愿同广大新兴市场国家和发展中国家加强交流、深化合作，为推进全球网络治理体系变革、构建网络空间命运共同体作出中国努力。”塔斯社报道称。

拉美社报道称，中国近年来积极参与金砖数字合作，同金砖国家展开密切合作，携手开展网络空间治理探索，共享网络安全治理经验。

泰国《民族报》报道称，在信息化的今天，中国和东盟面临共同挑战。通过中国—东盟信息港论坛等平台，中国和东盟近年来围绕加强交流合作繁荣网络文化、打击网络犯罪等多项议题展开讨论，共同寻求网络互惠合作的新模式。

尼日利亚《卫报》网站报道称，中国率先推出5G技术，发展大数据、云计算、硬件制造、光缆铺设、人工智能、物联网，并通过共建“一带一路”倡议等，与包括非洲在内的世界各地展开互联互通合作，助力非洲等地区的数字经济建设和互联网服务发展。

促进网络普惠包容发展

当前，互联网领域发展不平衡、规则不健全、秩序不合理等问题依然存在，网络霸权主义对世界和平与发展构成新的威胁，网络空间安全面临的形势日益复杂。不少外媒认为，中国为应对全球网络挑战、促进网络普惠包容发展发挥了积极作用。

“一些国家近年来将互联网作为谋求军事优势的新战场，而中国始终积极主动与这类消极力量作斗争，推动实现全球网络空间的公平正义和开放共享。”欧洲《现代外交》网站日前刊发意大利经济学家、国际关系专家贾恩卡洛·埃利亚·瓦洛里的评论文章称，面对全球互联网资源分配及管理体系不公平、国家和地区间网络发展不平衡、数字鸿沟不断拉大等问题，中国持续加大投入，依据国内政策法规及国际法加强对网络空间的管理，推动构建网络空间命运共同体，切实推动国际互联网发展与合作。

“中方表示，网络空间应当是百花齐放的‘大舞台’，而不是搞数字铁幕的‘新战场’。”塔斯社报道称，中国致力于加强网络战略合作与沟通，反对搞“数字铁幕”和将网络变成战场，反对任何形式的科技霸权、网络霸权。

面向未来，中国重视与世界共享互联网合作机遇，让互联网的发展成果更好造福人类。

“中国多次强调愿同国际社会一道践行共商共建共享的全球治理观，共同推动全球互联网治理法治化进程，共同应对数字化带来的机遇和挑战。”新加坡《联合早报》报道称。

据泰国《沙炎叻报》网站报道，作为数字技术和网络领域的全球引领者之一，中国对网络空间发展的贡献，将为推动全球互联网共享共治、数字经济交流合作提供更多机遇。

(责编：刘叶婷、崔越)