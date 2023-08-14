新华社罗安达8月13日电（记者吕诚成）中国商务部部长王文涛13日在安哥拉首都罗安达与安哥拉经济协调国务部长马萨诺共同主持召开中国-安哥拉经贸合作指导委员会第二次会议。双方共同宣布完成中安双边投资协定谈判，并就进一步深化贸易投资、基础设施、产业发展、人力资源开发等领域务实合作深入交换意见。

王文涛表示，在两国元首战略引领下，中安经贸合作取得丰硕成果。今年是中安建交40周年，中方愿以此为契机，统筹规划下阶段双边经贸合作，提升贸易投资合作水平，巩固基础设施合作成果，拓展能矿、制造业、农渔业等领域合作，共同推动双边经贸合作高质量发展，为中安战略伙伴关系发展注入新动力。

马萨诺表示，中方是安哥拉值得信任的经贸合作伙伴。安方高度评价近年来两国在贸易投资、基础设施等领域合作取得的成果，愿与中方共同努力，进一步加强安中经贸领域务实合作。安方欢迎更多中国企业来安投资兴业，积极参与安经济多元化进程，不断深化安中战略伙伴关系。

会后，双方共同签署了会议纪要。

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