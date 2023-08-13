新华社洛杉矶8月12日电（记者高山 黄恒）美国夏威夷州州长乔希·格林12日证实，目前野火已在该州毛伊岛造成至少89人遇难，超过2018年造成至少85人死亡的加利福尼亚州坎普大火，成为美国百年来致死人数最多的野火。

格林在当天的媒体发布会上说，随着搜救工作的艰难推进，伤亡人数可能进一步增加，野火造成的损失已接近60亿美元。毛伊县警方官员在发布会上则表示，目前搜救犬搜索过的灾区面积仅为3%。据媒体报道，失踪人数可能高达千人。

根据美国联邦紧急事务管理局和太平洋灾难中心共同发布的评估数据，毛伊岛野火过火面积已超过8.78平方公里，损毁2200多栋建筑物。

毛伊县包括毛伊岛、拉奈岛等岛屿。毛伊岛是夏威夷群岛第二大岛，岛上人口超过10万。据毛伊县发布的数据，目前在毛伊岛上燃烧的三处主要野火中，造成损失最惨重的、代号“拉海纳”的野火已有85%被控制住，其他两处野火也分别有80%和50%得到控制。

据夏威夷紧急事务管理部门消息，野火始于8日，受飓风带来的强风以及环境干旱影响迅速蔓延。毛伊岛和夏威夷州第一大岛比格艾兰岛都有多处野火爆发。

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