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王毅谈当前南海地区局势

2023年08月12日12:01 | 来源：新华网
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　　新华社马来西亚乔治市8月12日电（记者汪艺）中共中央政治局委员、外交部长王毅在访问新加坡和马来西亚期间同两国政要就当前南海局势交换看法，阐明中方立场。

　　王毅说，多年来，在中国和东盟共同努力下，南海局势实现总体稳定，也为各自发展提供了良好环境。而美国等一些势力唯恐南海不乱，不断在这一海域兴风作浪。最近又借仁爱礁问题煽风点火，在中菲之间挑动是非，怂恿对抗，破坏南海和平安宁，以服务美自身地缘政治战略。中方希望地区国家对幕后黑手保持必要警惕，把维护南海和平稳定的主导权掌握在自己手中。中方已多次提出愿同菲律宾通过双边对话妥处存在的分歧。希菲方恪守以往达成的共识，珍惜双边关系改善积累的互信，尽快同中方相向而行，寻求管控海上局势的有效途径。

　　王毅强调，中方愿同东盟各国一道，加快推进“南海行为准则”磋商，争取早日达成行之有效、富有实质意义、符合包括《联合国海洋法公约》在内国际法的地区规则。我们相信，中国和东盟国家完全有能力、有智慧维护好南海的和平稳定，建设好我们的共同家园。

(责编：赵光霞、卫嘉)

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