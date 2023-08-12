新华社马来西亚乔治市8月12日电（记者汪艺）当地时间8月11日，马来西亚总理安瓦尔在槟城会见甫抵当地访问的中共中央政治局委员、外交部长王毅。

安瓦尔愉快地忆及今年3月对中国的成功访问，表示中国是马来西亚可信赖的好朋友，马中关系特殊友好，双边合作强劲有力。习近平主席高度重视马中合作，令人深受感动。双方积极落实两国领导人共识，经贸投资、人文旅游等合作取得重要进展。我们欢迎中国企业扩大对马投资，愿同中方持续深化各领域合作，实现互利共赢。

王毅转达了中国领导人的亲切问候，表示总理先生是中国人民的老朋友，两国领导人建立了牢固互信和友谊，为中马携手共建命运共同体指明了方向，开启了新的篇章。我们愿同马方一道，保持双边关系健康强劲发展势头，为两国人民带来更多福祉，为地区发展振兴作出新贡献。

王毅表示，中马同为新兴经济体和发展中国家，发展理念相近，有着广泛共同利益。两国高质量共建“一带一路”成果丰硕，东海岸铁路、“两国双园”建设取得良好经济和社会效应，务实合作前景广阔。我们愿同马方分享超大规模市场机遇，拓展合作领域，实现互利共赢、共同发展。

同日，王毅还同马来西亚外长赞比里会谈。

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