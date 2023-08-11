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美国白宫：伊朗已将5名在押美国公民转移出狱

2023年08月11日20:53 | 来源：新华网
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新华社华盛顿8月10日电（记者邓仙来）美国白宫国家安全委员会发言人阿德里安娜·沃森10日发表声明说，美方得到来自伊朗方面的确认，后者已将被关押在伊监狱的5名美国公民释放，他们目前处于被软禁状态。

沃森说，为确保这5人最终获释，美方正与伊方进行谈判。鉴于谈判进程具有不确定性，美方不便透露这5人被软禁的具体情况以及美方为确保他们获得自由所做的努力。

另据伊朗伊斯兰共和国通讯社10日报道，伊朗与美国日前达成一项换囚协议，双方将有条件释放多名彼此拘押的对方人员。报道援引消息人士的话说，根据双方初步达成的这项协议，伊朗在海外被冻结的数十亿美元资产也将解冻，其中包括被冻结在韩国的60亿美元资产和被冻结在伊拉克贸易银行的大量资产。此次换囚协议涉及的美方人员已被转移出狱，将在资金汇入伊朗指定账户后被释放。

伊朗外交部在一份声明中说，资产解冻进程已经启动，伊朗在该问题上得到了美国的必要保证。声明说，多名被美国非法拘押的伊朗人将在近期获释。（参与记者：段敏夫、沙达提）

(责编：于洋、刘慧)

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