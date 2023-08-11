新华社约翰内斯堡8月11日电（记者谢江）“中国-南非企业贸易对接会暨签约仪式”10日在南非约翰内斯堡举行。中南两国企业在对接会上签署多项贸易协议。

中国商务部部长王文涛、南非贸工部部长易卜拉欣·帕特尔、中国驻南非大使陈晓东、南非驻华大使谢胜文以及两国企业家代表共280多人出席活动。

王文涛表示，近年来，两国元首保持战略沟通，引领推动双边经贸合作取得长足发展。中南双边贸易稳步提升，双向投资规模扩大。今年是中南建交25周年，也是金砖“南非年”。中方组织贸易促进团来南非开展进口采购，是落实两国元首共识的实际行动。愿通过此次活动，进一步挖掘双方合作潜力，拓展合作空间。

易卜拉欣·帕特尔表示，南中两国建交以来，双边经贸合作取得诸多务实成果，为两国关系进一步发展打下良好基础。南非政府支持中南企业加强合作，将始终为中国企业来南开展贸易和投资打开大门。

陈晓东表示，希望中南商界充分利用贸易对接会平台，不断推动中南经贸合作扩容增量、提质增效。

本次贸易对接会由中国商务部外贸发展事务局承办。中国保利集团、中国诚通集团、中国农业发展集团、比亚迪集团、宁德时代新能源科技股份有限公司等20家中国企业参加活动。

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