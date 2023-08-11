新华社北京8月11日电 商务部11日首次发布《美国履行世贸组织规则义务情况报告》。报告梳理美国履行世贸组织规则义务概况并作总体评价，表达对美破坏多边贸易体制、实施单边贸易霸凌、操纵产业政策双重标准、扰乱全球产业链供应链等政策措施的关注。

报告全文85页，涵盖关税和非关税壁垒，产业补贴，农业补贴，贸易救济，标准、技术法规和合格评定程序，服务贸易，知识产权，出口管制与经济制裁，投资审查政策，购买美国货，国际经贸合作中的歧视性安排等11个方面对美国政策措施的具体关注。

报告指出，美国作为被世贸组织成员发起争端解决最多的成员，不仅选择性执行世贸组织裁决，还执意阻挠上诉机构成员遴选并导致其陷入“瘫痪”，是“多边贸易体制破坏者”。美国长期以“国家安全”“人权”和“强制技术转让”等为由，对其他成员采取单边措施，任意加征关税，滥用贸易救济，并利用其在经贸领域的优势地位胁迫其他成员服从美国的外交政策和无理要求，是“单边主义霸凌行径实施者”。美国大规模实施排他性、歧视性的补贴扶持政策，利用出口管制等手段限制其他成员产业发展，是“产业政策双重标准操纵者”。美国挑动“脱钩”“断链”，试图以单边关税措施倒逼产业链回迁，以巨额补贴手段建立以美国为中心的产业链供应链，以所谓“价值观”为基础推动近岸友岸外包，是“全球产业链供应链扰乱者”。

报告指出，美作为世界第一大经济体及多边贸易体制的主要创立者和重要受益者，应遵守规则、践行承诺，发挥主要成员的表率作用，为维护多边贸易体制权威性、完整性和有效性作出其应有的贡献，与包括中国在内的其他成员一道，共同推动多边贸易体制在全球治理中发挥更大作用。

商务部世贸司负责人表示，中国商务部发布《美国履行世贸组织规则义务情况报告》，是基于美国履行世贸组织规则义务的客观情况，表达对其相关政策措施的关注，维护世贸组织重事实、讲规则的优良传统。中方愿借此机会呼吁美方及时纠正错误言行，切实遵守世贸组织规则和自身承诺，积极维护多边贸易体制的权威性、完整性和有效性。中方将一如既往地与各方密切沟通并紧密合作，全面深入参与世贸组织改革，共同努力推动多边贸易体制在全球经济治理中发挥更大作用。

(责编：赵欣悦、杨光宇)