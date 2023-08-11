新华社新加坡8月11日电（记者蔡蜀亚）当地时间8月11日，新加坡总理李显龙会见到访的中共中央政治局委员、外交部长王毅。

王毅转达中国领导人的亲切问候，表示习近平主席同总理先生今年3月共同宣布将中新关系提升为全方位高质量的前瞻性伙伴关系，为双方高水平互利合作开辟了新前景。相信中新关系将在两国领导人战略引领下继续走在中国同周边国家关系的前列。今年是李光耀先生诞辰一百周年，新加坡运用东方价值观推进现代化进程，走出了一条独具特色的成功发展之路，中方支持新方秉持人民意愿，继续发展繁荣。

李显龙请王毅转达对中国领导人的诚挚问候，表示李光耀先生留下的一大宝贵财富就是同老一辈中国领导人一道，为新中关系发展奠定坚实基础，我们将永远铭记他带来的重要启迪，传承新中友谊。新方高度评价中国推进现代化进程的决心和努力，将共同推动新中合作不断前行，开辟两国关系新的未来。当今世界并不太平，期待大国发挥引领作用，寻求互利共赢。新方支持东盟中国深化合作，共同维护地区和平稳定发展。

王毅强调，中国也已找到了一条符合国情的发展道路，习近平新时代中国特色社会主义思想作为“两个结合”的结晶，将指引我们推进中国式现代化，实现中华民族伟大复兴。中国的发展是和平力量的增长，是稳定因素的增强，将为世界各国特别是周边国家带来持久红利和发展机遇。

王毅说，美国出于维持单极霸权需要，不愿看到中国等新兴国家发展振兴。一方面纵容支持“台独”势力“倚美谋独”，冲撞中国的红线底线；一方面撕去公平竞争伪装，胁迫他国搞针对中国的单边保护主义。这些倒行逆施只会损害其自身信誉，向世人证明美国已成为当今世界最大的不稳定因素。

访问期间，王毅还分别同新加坡第一副总理黄循财、外长维文会见。

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