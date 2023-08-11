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王毅会见新加坡第一副总理黄循财

2023年08月11日15:13 | 来源：新华网
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新华社新加坡8月11日电（记者蔡蜀亚）当地时间8月11日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在新加坡会见新第一副总理黄循财。

王毅说，中新关系保持稳定性和连续性，展现生机活力，发挥示范作用。中新合作顺应时势，助力各自实现发展振兴。今年，中新关系提升为全方位高质量的前瞻性伙伴关系，充分彰显了双方互利合作的高水平。我们愿在两国领导人战略引领下，同新方传承优良传统，拓展新合作领域，开辟两国关系新前景。希望你作为新加坡第四代领导团队领军人，为此做出新的贡献。

王毅表示，当今世界乱象丛生，唯一正道是共同维护以联合国为核心的国际体系、国际法为基础的国际秩序，大国尤其应作出表率。中新关系为地区和平稳定发展提供了正能量。我们愿同新方加强多边事务协调，展现中新关系新定位的丰富内涵。中国致力于以全面推进中国式现代化实现中华民族伟大复兴。我们坚持高质量发展、高水平开放，构建新发展格局，将为包括新方在内的地区国家带来新机遇。中方将同东盟国家一道，携手构建中国东盟“五大家园”，推动中国东盟全面战略伙伴关系持续稳定向前发展，期待新加坡继续为构建中国东盟命运共同体发挥积极作用。

黄循财表示，新中老一辈领导人为两国良好关系和广泛领域合作打下坚实基础，新中关系定位提升为新中合作注入新动力。当前新中关系发展势头强劲，共建“一带一路”成果丰硕。新方将积极参与中国现代化进程，期待赴华共同主持新中双边合作机制会议。新方赞赏中方为地区可持续发展和稳定发挥的重要作用，欢迎并支持中方加入《数字经济伙伴关系协定》和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》。新方反对丛林法则、强权政治，将共同维护地区和平稳定，维护世贸组织规则，维护公平、开放、包容的合作框架。

(责编：卫嘉、杨光宇)

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