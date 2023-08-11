新华社符拉迪沃斯托克8月11日电（记者陈畅）俄罗斯11日发射“月球-25”号月球探测器，重启从苏联时代算起已中止47年的探月任务。

据俄罗斯国家航天集团介绍，莫斯科时间11日2时10分（北京时间7时10分），“月球-25”号探测器搭乘“联盟-2.1b”运载火箭从位于俄远东地区阿穆尔州的东方航天发射场升空。约1小时后，探测器与火箭上面级分离，开始飞往月球。

“月球-25”号探测器预计8月16日进入距月球表面约100公里的月球轨道，8月21日在月球南极的博古斯拉夫斯基陨石坑附近软着陆。如果成功，“月球-25”号将成为人类历史上首个在月球南极着陆的探测器。

“月球-25”号探测器与一辆小客车大小相当，没有返回器。据介绍，该项目的主要任务是完善软着陆技术，研究月球内部结构、土壤、水资源、宇宙射线和电磁辐射对月球的影响等。探测器上安装了多个摄像头，将拍摄月球全景图片，并跟踪拍摄探测器着陆过程。

“月球-24”号探测器于1976年发射，其返回器向地球运回了约170克月壤。俄罗斯塔斯社11日援引俄国家航天集团总裁鲍里索夫的话报道，俄罗斯定于2027年发射“月球-26”号探测器，2028年发射“月球-27”号探测器，2030年或更晚些时候发射“月球-28”号探测器。

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