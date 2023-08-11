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夏威夷野火遇难人数升至53人

2023年08月11日10:41 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶8月10日电（记者黄恒　高山）美国夏威夷州毛伊县10日下午发布最新通报说，当天搜救人员又在火灾现场找到17具尸体，加上9日发现的36具尸体，野火已造成至少53人遇难。

　　通报说，截至10日下午，代号“拉海纳”的野火已有80%得到控制，代号“普莱胡”的野火已有70%得到控制，代号“毛伊内陆”的野火受控状况还有待评估。

　　据夏威夷紧急事务管理部门，野火始于8日，受飓风带来的强风以及环境干旱影响迅速蔓延，对毛伊岛超过3.5万人及当地住宅、商户和基础设施造成威胁，过火面积已超过2000英亩（约800公顷）。

　　其中，毛伊岛著名旅游城镇拉海纳受灾最为严重。记者从相关航拍画面中看到，整个镇子除了一栋沿海建筑外基本被烧毁。当地居民说，野火蔓延速度极快，造成加油站和岸边游艇爆炸，人员伤亡严重。

　　夏威夷州长约什·格林10日早些时候发布通报说，美国总统拜登已宣布该州出现重大灾难，批准予以联邦支援。

　　毛伊县包括毛伊岛、拉奈岛等岛屿。毛伊岛是夏威夷群岛第二大岛，岛上人口超过10万。

(责编：刘叶婷、崔越)

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