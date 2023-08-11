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中国-南非经贸联委会第八次会议在南非召开

2023年08月11日08:29 | 来源：新华网
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　　新华社约翰内斯堡8月10日电（记者谢江）中国商务部部长王文涛10日在南非比勒陀利亚与南非贸易、工业和竞争部部长帕特尔共同主持召开中国-南非经贸联委会第八次会议，就深化中南多双边经贸合作深入交换意见，为金砖国家领导人第十五次会晤做好经贸领域准备工作。

　　王文涛表示，在两国元首的战略引领下，中南经贸合作成果丰硕。今年是中南建交25周年，也是金砖“南非年”。中方愿以此为契机，在新的历史起点上规划双边经贸合作。中方将采取积极措施，优化双边贸易结构，欢迎南方积极参加第六届中国国际进口博览会。中方愿积极响应南非“新投资倡议”，拓展新能源、制造业、矿业、农业等领域的投资，密切产业链供应链合作。希望南方为中国家电、汽车等企业在南开展经营提供更多便利和支持。

　　帕特尔表示，南非视中国为最重要的经贸合作伙伴，高度赞赏中国企业为南非经济社会发展发挥的积极作用。南方将不断优化营商环境，欢迎中国企业抓住非洲大陆自贸区带来的新机遇，更多到南非开展贸易投资合作。南方希望进一步扩大优质农产品和工业制成品对华出口，重点拓展两国在新能源汽车产业链的合作。

(责编：刘叶婷、崔越)

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