新华社伊斯兰堡8月10日电（记者蒋超）巴基斯坦央行10日宣布发行中巴经济走廊启动10周年纪念币。

巴基斯坦央行当天发布公告说，10年来，中巴经济走廊为巴基斯坦基础设施建设和经济发展作出巨大贡献。为纪念中巴经济走廊启动10周年，巴政府决定发行面值为100卢比的纪念币。公众11日起可通过巴央行的银行服务公司柜台兑换该纪念币。

公告说，该纪念币用比例为3:1的铜镍合金制作而成，形状为圆形，直径30毫米，单枚重量13.5克。纪念币正面有英文“庆祝中巴经济走廊10周年”字样，背面不仅有英文“从愿景到现实”字样，还有乌尔都文、中文和英文“中国巴基斯坦经济走廊”字样。

公告说，纪念币正反两面的正中都有一颗五角星，五角星内分别有巴中两国国旗的象征图案。纪念币背面还有阿拉伯数字2013和2023，“描绘着中巴经济走廊高质量发展的10年”。

中巴经济走廊是“一带一路”重要先行先试项目。自2013年启动以来，中国和巴基斯坦秉持共商共建共享原则推进走廊建设，形成了一批早期收获，为巴基斯坦经济社会发展增添新的动力，也为地区互联互通和一体化进程奠定良好基础。

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