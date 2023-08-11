新华社阿布贾8月10日电（记者郭骏）西非国家经济共同体（西共体）领导人10日在尼日利亚首都阿布贾召开紧急会议，宣布立即启动地区常备部队，以应对尼日尔危机。

西共体委员会主席图雷当天在会议结束后宣读的一份声明中说，西共体领导人继续强烈谴责尼日尔最近发生的政变，强调维持西共体领导人7月30日紧急会议作出的一系列决议。西共体将立即启动地区常备部队，为恢复尼日尔宪法秩序做好准备。

声明说，西共体将继续致力于通过和平手段解决尼日尔面临的危机，对所有阻碍尼日尔恢复宪法秩序的个人和组织实施制裁。声明还呼吁非洲联盟和国际社会支持西共体的一切决定。

7月26日，尼日尔总统卫队部分军人扣押总统巴祖姆。当天深夜，政变军人代表在尼国家电视台宣布成立保卫祖国国家委员会，解除巴祖姆总统职权，由军政权接管国家事务。西共体领导人7月30日在阿布贾召开紧急会议，要求参与政变的尼日尔军人立即释放巴祖姆并恢复其职权，相关要求如在一周内得不到满足，西共体将采取包括军事干预在内的一切措施，确保恢复尼日尔宪法秩序。8月6日，尼日尔政变军人宣布关闭该国领空。10日，尼政变军人在国家电视台发布由其领导人阿卜杜拉赫曼·奇亚尼签署的法令，宣布成立新政府。

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