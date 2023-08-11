新华社墨西哥城8月10日电（记者廖思维）基多消息：厄瓜多尔总统拉索10日宣布全国进入为期60天的紧急状态，并表示大选仍将于8月20日举行。

9日下午，厄总统候选人费尔南多·比利亚维森西奥在首都基多北部举行一场选举集会时遭枪杀。拉索随后召开政府部门紧急会议。

拉索10日在电视讲话中宣布，全国哀悼三天，并进入为期60天的紧急状态。他表示，比利亚维森西奥被谋杀是一起“带有恐怖主义性质的政治犯罪”，但大选不会因此而中断。他将调动全国范围内的武装部队和警察维护民众安全，确保选举顺利进行。

其他7名总统候选人表示强烈谴责针对比利亚维森西奥的暴行，一些候选人宣布暂停选举活动。

据悉，厄警方已抓获6名涉案嫌疑人，一名嫌疑人在交火中被打死。

厄瓜多尔将于8月20日提前举行总统和国民代表大会（议会）选举，选出总统、副总统以及议会137名议员，任期至2025年。随着选举临近，厄瓜多尔国内暴力事件频发。厄政府说，暴力事件与国内有组织犯罪和贩毒活动密切相关。

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