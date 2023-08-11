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“中国朋友缓解了我们的饮水难题”（共创繁荣发展新时代）

本报记者 闫韫明
2023年08月11日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　傍晚时分，马达加斯加西南部图利亚拉市的街道繁忙起来。此时接近晚饭时间，正是用水高峰期，当地居民提着大大小小的水桶，在一座座粉白相间的供水房前排起了队。

　　在安克达街的一座供水房内，35岁的乌拉正抱着年幼的孩子，帮助前来打水的居民维持秩序。去年底，乌拉承包了这座供水房，她告诉记者，自己不仅再也不用跑远路取水，每个月还多了10万阿里亚里（1元人民币约合625阿里亚里）收入。在供水房旁边，乌拉还支起了一个菜摊。“人们来打水时顺便买点菜，眼见着生活越来越好了！”

　　图利亚拉是马达加斯加重要的港口城市，近年来城市规模和人口数量增长迅速，城市既有的供水系统已无法满足当地民众的用水需求。2021年3月，中铁十八局集团有限公司在图利亚拉市启动了供水项目建设工作。该项目在市区和市郊共铺设57公里供水管道，将自来水分配到全市，建设200套集中供水房，覆盖的受惠人群达7.5万人。项目已于今年2月完工，为分布在图利亚拉市周边的60个村庄解决了取水远、取水难的问题。

　　乌拉介绍，此前离家最近的取水点有好几公里，并且供水设施很不完善，水流量小，取一趟水要花费很多时间。作为3个孩子的母亲，她忙于照料家庭，无暇花几个小时打水。几名有类似困扰的邻居一起，雇用了一辆人力三轮车专门拉水，算起来也是一笔不小的开销。

　　当地居民索克劳迪拎着两个黄色水桶，加入了取水队伍。“供水项目没建成前，我家周围没有供水设施，只能走6公里到一口井里打水。”索克劳迪回忆，井水又咸又苦，孩子经常闹肚子，不少大人也因此得病。“现在不仅打水方便，水也好喝多了。”

　　从图利亚拉市区的港口搭乘快船，近一小时才能到达一座小岛。中铁十八局集团马达加斯加公司在这里安装了两套海水淡化设备，惠及岛上阿纳考镇和索拉拉镇近2万人口。索拉拉镇索拉拉村村长菲特逊介绍，岛上的井水口感接近海水，村民饮水受到很大影响。“现在完全不一样了。”菲特逊说，今年刚投入使用的海水淡化设备，配有太阳能发电设施，上万居民的饮水条件得到极大改善。他仍然记得供水系统试运行的那一天，所有村民都在激动庆祝：“今后我们可以一直享用甘甜清澈的饮用水。”

　　据介绍，在供水管道及配套设施安装、调试、使用过程中，中方工作人员对当地技术人员就维护保养、故障排除等进行培训，有力保障供水项目的可持续运行。图利亚拉市市长维塔表示，图利亚拉靠近大海，是个缺水的城市。“中国朋友缓解了我们的饮水难题，让我们能够喝上‘甜水’，非常感谢中国朋友的帮助！”

　　（本报马达加斯加图利亚拉电）

　　《 人民日报 》（ 2023年08月11日 03 版）

(责编：岳弘彬、崔越)

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