新华社北京8月10日电 外交部发言人10日就美国对日本进行网络窃密答记者问。

有记者问：据“维基解密”透露，美国曾对日本35个目标进行网络窃密，包括部分日本内阁成员。请问发言人对此有何评论？

发言人说，美国政府不仅对世界各国实施大规模、系统性、无差别网络窃密，近来还试图以“能力合作”为名向有关国家派遣网络军事力量，渗透有关国家的网络系统。为此，美国不惜通过媒体等各种方式散布关于所谓“中国黑客”的虚假信息，诱使、胁迫有关国家，特别是中国周边国家接受美网络军事部署。

“考虑到美拥有全球最先进的网络黑客技术，这种做法无异于‘引狼入室’，不仅会危害相关国家的网络安全，还可能使其在不知情的情况下，成为美国政府网络攻击中国的前沿基地和跳板。”发言人说。

发言人说，网络军事力量不同于常规军事力量，具有重要战略意义。美上述做法与其在中国周边谋求部署中导和反导系统本质上是相同的，实际上是将中国周边国家绑上了美国的战车，将严重损害中国的战略安全利益，也极易产生巨大的误判风险。

发言人表示，中方反对美国在中国周边国家部署网络军事力量，谴责美国为实现该目的散布虚假信息。希望国际社会特别是中国周边国家对美真实意图有自己的判断。

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