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美国教授：对华投资限制暴露拜登政府“两面派”作风

2023年08月10日18:46 | 来源：新华网
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新华社纽约8月10日电 题：美国教授：对华投资限制暴露拜登政府“两面派”作风

新华社记者施春 杨士龙

美国总统拜登9日签署行政令设立对外投资审查机制，限制美国主体投资中国半导体和微电子、量子信息技术和人工智能领域。美国北卡罗来纳大学教堂山分校教授丹尼斯·西蒙对新华社记者表示，这项限制举措“方向错误”。

西蒙说，拜登政府近期派国务卿布林肯、财政部长耶伦和总统气候问题特使克里等高级官员前往北京，“似乎是为了修补中美关系，为双边关系构筑积极势头”。然而，最新的限制措施“发出了完全不同的信息”，是“遏制中国的又一步骤”。他认为，这暴露出拜登政府的“两面派作风”。

“当我们持续发出如此混乱的信号，又怎么能指望中国在关键的全球问题上与美国合作？”西蒙说。

西蒙认为，最新出台的对华投资限制措施不会产生实质性影响，美国的投资并不是推动中国人工智能及相关技术领域进步的关键因素。

西蒙呼吁拜登政府不要再成为国会和其他势力组成的“反华联盟”的工具。他指出，美国对华政策目标应该是重建两国信任，重振长期关系。

(责编：于洋、刘慧)

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