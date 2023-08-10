新华社北京8月10日电 损害工商界利益 扰乱产业链供应链——美国对外投资审查行政令引发质疑和担忧

新华社记者俞懋峰 缪培源

美国政府9日发布对外投资审查行政令，限制美方对中国高科技领域投资。国际观察人士认为，美方行为违反市场经济和公平竞争原则，破坏国际经贸秩序，严重扰乱全球产业链供应链稳定，将损害中美两国乃至世界工商界利益。

美国政府对外投资审查行政令酝酿已久，早就引发美国工商界人士的担忧。美国半导体工业协会7月发表声明说，相关限制措施将削弱美国半导体行业竞争力，扰乱供应链，造成严重的市场不确定性。

英特尔、高通、英伟达三家芯片巨头的首席执行官上月与美国政府高级官员会面，反对进一步采取对华限制措施。这些企业担心，新限制措施将切断它们与中国这个最大市场的联系，损害它们的研发投入能力，最终削弱美国在芯片行业的支配地位。

英伟达首席执行官黄仁勋表示，中国市场不可代替，退出中国市场不是一个可行选项。英伟达首席财务官科莱特·克雷斯也表示，美国对华限制措施将令美国半导体行业“永久丧失机会”。

美国半导体工业协会数据显示，去年中国半导体采购额约为1800亿美元，占全球总额的三分之一以上，是全球最大单一市场。美国半导体企业36%的销售额来自中国市场。

去年10月，美国在半导体制造等领域对华升级出口管制措施，此后美国半导体和半导体制造设备对华出口出现滑坡。美国半导体设备制造商泛林集团、科磊公司、应用材料公司预计，受相关出口限制措施影响，这三家公司2023年销售额可能将分别减少6亿至25亿美元。

美国彼得森国际经济研究所高级研究员卢卡·戴维·奥普罗莫拉认为，美国限制对华贸易和投资是“危险的”。限制措施加大了美国企业进入中国市场的难度，美国企业将难以深入了解中国市场或获得在中国市场运营的经验，这将影响美国企业竞争力及增长前景。

数据显示，近五年中国外商直接投资收益率达9.1%。截至目前，超过7万家美企在华投资兴业，近90%在华业务实现盈利。

美国战略与国际问题研究中心助理研究员蒂博·德纳米埃尔等人撰文指出，美国持续将国家安全和经济政策混为一谈，审查对外投资将对潜在投资者形成“寒蝉效应”。

韩国国会议员、前三星高管梁香子日前接受英国《金融时报》采访时表示，限制中国获得或生产先进芯片的措施，可能会损害美国与其亚洲盟友的关系。梁香子还说，美国越是制裁中国，中国就越会努力加快技术进步。美国应放弃当前试图通过动摇和破坏全球价值链获取私利的做法。

《经济学人》刊载美国塔夫茨大学副教授克里斯·米勒的文章指出，在“去风险”名义下，美国一方面继续出台针对中国的技术和投资限制措施，一方面又和中国展开高层对话并希望保持贸易往来，“这种做法不可能奏效”。

一些分析人士认为，美国的限制措施只会倒逼中国技术企业加强自主创新。美国加州大学圣迭戈分校政治学副教授维克托·史告诉新华社记者，美国的限制措施将促进中国本土半导体企业发展壮大，因为中国企业将转而购买本土芯片，使本土企业获得更大市场份额。（参与记者：许苏培、马倩）

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