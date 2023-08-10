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中泰绿色科技创新合作蓬勃开展

本报记者 杨 一
2023年08月10日08:55 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　绿色技术银行曼谷中心不久前举行了揭牌仪式。中心坐落在泰国朱拉隆功大学附近的一处创新创业聚集区。园区里生机盎然，充满活力，恰如近年来中泰绿色科技创新合作的蓬勃发展。

　　曼谷中心是绿色技术银行在海外设立的第一个分支机构，依托中国科学院曼谷创新合作中心，立足泰国、面向东盟，为先进适用的绿色技术更好转移转化搭建国际合作桥梁。

　　走进绿色技术银行曼谷中心，工作人员正在接待到访的科创企业代表。“许多中国企业初次来泰国，对当地法律法规不了解，也不清楚注册流程。我们可以提供专业的服务，帮助他们尽快熟悉当地情况，开展业务。”中国科学院曼谷创新合作中心主任姜标向记者介绍，最近中心的日程安排得很满，不少国内科创企业前来咨询相关事项、洽谈合作，希望将企业的先进技术落地泰国。

　　近年来，中泰绿色科技创新合作不断取得进展，已有不少先进技术造福泰国民众。

　　2020年3月，为抗击新冠疫情，泰国暹罗水泥集团向中国科学院曼谷创新合作中心求助，紧急购置了一批中国高端医疗影像设备，捐赠给泰国玛希隆大学拉玛医院，极大提升了临床诊断效率。

　　今年4月，玛希隆大学拉玛医院代表团前往上海，访问了当初伸出援手的联影医疗科技股份有限公司等机构。中国首台国产质子治疗系统给泰方代表团留下深刻印象。“今年，我们将加快推进质子治疗系统在玛希隆大学拉玛医院的应用，进一步降低当地医院设备和医疗成本，为患者提供高性价比的就医体验。”姜标表示。

　　2022年11月，泰国首个5G+自动驾驶智慧绿色矿山项目意向合作协议在曼谷签署。中泰5家企业合作，依托5G、人工智能、自动驾驶、云计算、新能源电池等技术，致力于将暹罗水泥集团位于沙拉武里府的矿区建设成绿色、智能、高效、安全的新型矿山。“这是中国在海外开展的第一个智慧绿色矿山项目。从项目建设到运营生产，形成一套完整的闭环全矿全链条无人化解决方案。”姜标介绍，项目将有效降低矿区安全风险，提高生产效率，减少能源消耗。

　　泰国是全球最大天然橡胶生产和出口国，但长期以来依赖传统人工割胶方式。每逢割胶季，割胶工人每天凌晨四五点就要起床上工，十分辛苦且效率较低。“为提升泰国橡胶园生产效率，我们正在推广无人自动割胶机，并建设配套光伏顶棚，实现采用清洁能源，降低用电成本。”姜标表示。

　　今年11月，2023年绿色技术博览会将在泰国曼谷举行。此次博览会以“迈向更新、更清洁、可持续的绿色技术”为理念，将展示全球最新绿色技术创新成果。作为博览会的主要承办方之一，中国科学院曼谷创新合作中心正在紧锣密鼓地进行招展工作。中国科学院曼谷创新合作中心副主任高昆表示：“近年来，泰国大力支持新能源汽车产业发展，目前已有一些中国车企确定参展。越南、老挝、印度尼西亚、马来西亚等东盟国家的一些厂商也表达了参展意愿。”

　　近期，2023年绿色技术博览会第二场新闻发布会在上海举行，助力中国企业链接泰国市场，推动中泰两国在绿色低碳、节能环保等领域深入交流。

(责编：王禹蘅、崔越)

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