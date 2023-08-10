新华社北京8月8日电 商务部国际司负责人8日介绍，7日以视频形式举行的金砖国家第十三次经贸部长会议上，五国经贸部长就一系列重大经贸议题进行深入讨论，达成诸多共识，取得五个方面重要成果。

一是就数字经济和绿色发展等新兴领域加强合作。批准《金砖国家数字经济工作组工作职责》及《金砖国家数字经济工作组工作计划》，为下一步各方开展电子提单应用、能源转型投资等领域合作确定了具体路径。

二是就供应链安全稳定、支持中小微企业发展等重点领域加强务实合作。达成《金砖国家关于加强韧性和可持续发展的供应链合作框架》，强调要加强合作，维护开放、韧性、高效和稳定的全球供应链。达成《金砖国家中小微企业合作框架》，各国将分享展会活动、贸易政策、市场机会等方面信息，加强企业对接，帮助中小微企业更好融入全球价值链。

三是就加强多边贸易体制和世贸组织改革发出共同声音。发表《金砖国家关于加强多边贸易体制和世贸组织改革的声明》，重申支持和加强以世贸组织为核心的多边贸易体制，承诺共同努力，以建设性态度参与世贸组织改革，推动世贸组织第十三届部长级会议（MC13）取得成功，对违反关税约束和最惠国待遇原则的单边措施和以环境可持续为幌子影响跨境贸易的保护主义措施等表达关切。

四是就重大国际经贸议题协调立场。明确谴责一些发达国家采取碳边境调节机制、税收激励等单边和歧视性措施，导致全球供应链碎片化，并重申将采取共同行动应对这些挑战，确保全球产业链造福各国人民。强调与气候变化有关的政策实施和规则制定应遵守“共同但有区别的责任”原则，且应与世贸组织规则相一致。

五是就扩大“金砖+”合作达成诸多共识。各方同意邀请非金砖国家参与数字经济议题讨论，探索与其他发展中国家和最不发达国家合作，形成数字经济发展合力。同意与志同道合的非金砖成员加强多边贸易体制，推动形成有利于发展的良好贸易环境，维护好“特殊与差别待遇”原则。

《 人民日报 》（ 2023年08月10日 03 版）

(责编：岳弘彬、崔越)