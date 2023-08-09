新华社罗马8月9日电（记者贺飞）意大利当地媒体9日报道，一艘来自突尼斯的移民船近日在意大利南部兰佩杜萨岛附近海域倾覆，4人获救，另有41人可能遇难。

据意大利安莎社报道，搭载获救移民的船只当地时间9日上午将4名幸存者移交给意大利海岸警卫队巡逻船。据这些幸存者口述，该移民船上周从突尼斯出发，搭载包括3名儿童在内共45人，船只出发数小时后遭遇大浪倾覆。

安莎社说，幸存者于船只倾覆位置较远处获救，当时距事发已过去数日，最初搭载获救移民的船只和海岸警卫队巡逻船尚未发现遇难者遗体。

意大利警方6日说，两艘移民船5日夜至6日凌晨在兰佩杜萨岛附近海域倾覆，造成至少2人遇难、30多人失踪。当地媒体称，这两艘移民船均来自突尼斯。

据意大利内政部发布的统计数据，今年以来已有近9.2万名移民从非洲、中东及其他地区乘船抵达意大利，比去年同期多出一倍以上。

兰佩杜萨岛位于意大利最南端，是来自非洲、中东战乱地区的难民和非法移民前往意大利本土及欧洲其他国家的主要中转地之一。

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