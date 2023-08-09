新华社洛杉矶8月8日电（记者黄恒）美国两家与互联网相关的行业组织7日向蒙大拿地区联邦地区法院米苏拉分院提交“法庭之友”文书，支持抖音海外版（TikTok）及其创作者今年5月分别提起的诉讼，反对蒙大拿州针对抖音海外版所发禁令。

这份24页的文书由“网络选择”协会和进步商会提交，其成员包括数十家互联网产业和高科技领域的全球性公司。文书就诉讼案提出了3点意见，包括该禁令导致互联网碎片化并破坏互联网价值、损害依赖抖音海外版销售和推广产品的当地企业利益、抑制创新及政治参与并导致该州与世界脱节。

文书强调，禁令同样违反了美国宪法的规定和美国法律体系中设定的联邦优先权原则，其危害性“如何强调都不为过”，可能造成恶劣先例并导致不可挽回的局面。

文书最后说，禁令“践踏多项宪法权利，侵犯联邦法律所规定的联邦政府管理外交事务专属权力，并伤害了蒙大拿州人”，因此法院应对这一禁令发布禁止令。

蒙大拿州州长5月17日签署了对抖音海外版的禁令，并计划于2024年1月1日起实施。这一行为迅速遭到法律挑战，居住在该州的5名抖音海外版内容创作者17日当天便提起诉讼。抖音海外版公司也于同月22日对蒙大拿州提起诉讼，要求法院推翻该禁令。

在英美法系中，“法庭之友”是指“不属诉讼一方而主动或应法庭邀请就案件提供意见或协助的人”，“法庭之友”文书是影响法庭裁判的重要工具。

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