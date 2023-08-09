新华社北京8月9日电 外交部发言人9日就部分国家驻华使节访疆答记者问。

有记者问：我们注意到，今年首批外国驻华使节团日前赴新疆参访，发言人能否介绍相关情况？

发言人表示，7月31日至8月4日，应外交部邀请，巴基斯坦、马来西亚、伊朗、埃及、几内亚、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、多米尼克、尼加拉瓜等25国驻华大使、高级外交官40人赴新疆参访。新疆维吾尔自治区党委、政府主要负责人同代表团会见。代表团先后前往喀什、阿克苏、乌鲁木齐三地，参观了老城改造、清真寺、伊斯兰教经学院、博物馆、智能农机公司、乡村振兴项目以及反恐和去极端化斗争主题展等，同当地宗教人士、少数民族群众等进行了交流，深入了解新疆经济发展繁荣、宗教信仰自由、历史文化传承和保护等真实情况，以及新疆反恐和去极端化斗争的正当性、正义性、必要性及其成果。

发言人说，使节们普遍表示，新疆“风景非常美”“人们非常热情”“经济很有活力”“每一站都令人印象深刻”，通过此次参访，他们看到了新疆社会稳定，政府为民众提供了安全的生活环境；看到了新疆经济发展迅速，成为中国对外开放的前沿；看到了新疆人民安居乐业，生活条件大幅改善；看到了新疆文化多彩繁荣，少数民族的传统文化得到很好的保护和传承。在新疆没有见到所谓“强迫劳动”，当地农业早已用上最先进的机械设备，通过采棉机大幅提升了棉花采摘效率。新疆的真实情况与部分西方媒体捏造的涉疆谎言完全不符，期待与新疆开展更深入的交流与合作。

发言人表示，外国驻华使节到新疆参访的真实感受再次充分说明，谎言掩盖不了真相，公道自在人心，以美国为首的少数西方国家编造所谓新疆“种族灭绝”“强迫劳动”的谎言谬论、抹黑中国的险恶图谋欺骗不了国际社会。中方真诚欢迎各国朋友今后有机会更多地参访新疆，感受新疆的美丽、和谐和发展。

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