新华社悉尼8月9日电 通讯：传递希望和幸福——中国援巴新医疗队提升当地新生儿救治能力

新华社记者郝亚琳

南太平洋岛国巴布亚新几内亚中央省的一个小村庄里，一场特别的“百日宴”日前在此举行。第12批援巴新中国医疗队副队长、新生儿科副主任医师刘振球被特意邀请到这场宴会上，见证并祝福自己亲手救治的一名小患者健康成长。

这名患儿叫泰乐，寓意“否极泰来，平安喜乐”，音同英文名Taylor。3个多月前，泰乐在首都莫尔兹比港总医院出生。他出生时仅重2600克，被诊断为重度出生窒息、胎粪吸入综合征、败血症，一度生命垂危。

刘振球与总医院新生儿科的医护人员迅速组成治疗小组，用不久前刚组装好的巴新全国第一台新生儿呼吸机及时给予泰乐呼吸支持，精准施策，使泰乐最终痊愈。此后，孩子的母亲约瑟芬·伊纳皮特意致信中国医疗队，希望刘振球给孩子取一个中国名字，以永久铭记这份恩情。

泰乐出院后，刘振球和孩子的父母仍然保持着联系，关注泰乐的恢复情况。泰乐父母也一直想把刘振球请到村里去，因此，就按照中国人的习俗给泰乐办了一次百日宴，一起分享孩子健康成长的喜悦。

伊纳皮说：“泰乐，希望你健康长大，永远感恩挽救你生命的这些人。希望你长大后能向刘医生学习，去传递希望、爱和幸福，让这个世界变得更美好。”

莫尔兹比港总医院新生儿科主任加米尼·瓦莉说：“很感谢有这样一位中国医生在我们身边。从临床技术、带教培训，到学科发展、人文关怀，他给了我们很多启发和灵感。感谢有他，感谢中国医疗队！”

泰乐的“重生”，也是过去20多年来一批批中国援巴新医疗队以仁心仁术造福当地人民的一个缩影。

从2002年起，中国连续向巴新派出12批医疗队，为提高巴新医疗卫生水平、促进中巴新友好作出积极贡献。

由于医疗卫生条件有限，巴新的新生儿死亡率很高。中国医疗队通过救治病患、培训带教当地医护人员、开办学术讲座，以及进行新生儿复苏技能培训等方式，不断提升当地新生儿救治水平。

中巴新还合作设立了中国巴新友好微创外科中心，由中国医疗队和莫尔兹比港总医院共同管理运营，不仅能够开展普外科、泌尿外科、妇科、神经外科等各类微创外科手术，还能对当地医护人员进行培训，推动巴新微创外科发展。

今年7月，中国驻巴新大使曾凡华和巴新卫生部秘书长奥斯本·利科代表两国政府签署议定书，就中国继续派遣医疗队赴巴新工作达成共识。利科表示，巴新政府衷心感谢中方的无私援助。双方续签议定书有利于促进巴新医疗卫生事业发展，为深化中巴新关系提供助力。

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