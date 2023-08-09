新华社利雅得8月8日电（记者王海洲 胡冠）沙特阿拉伯旅游局8日发布声明说，沙特已推出多项便利中国游客的举措，力争实现到2030年吸引400万中国游客的目标，中国有望于2030年成为沙特第三大客源市场。

声明说，沙特阿拉伯航空公司本月初开通吉达至北京和利雅得至北京的直飞航班，显示了沙特开发中国旅游市场的决心。继广州、北京之后，沙特航空公司还计划开通沙特和上海间的直飞航班。

此外，中国已成为沙特签发快速电子签证的对象国之一，沙特旅游局官方网站专门开设中文服务热线，在沙特首都利雅得机场增设中文指示牌，并在沙特境内开通银联支付渠道等。

沙特旅游局还表示，今年夏天，沙特主要旅游目的地根据中国游客的需求和兴趣，推出量身定制的体验套餐。部分酒店集团还推出了“欢迎中国”“家庭亲子出游”的促销活动，在最优惠房价基础上提供最高达30%的折扣，游客可通过沙特旅游局官方网站查询和预订相关服务。

沙特旅游局近期推出“夏季新玩法”活动。例如，前往塔伊夫欣赏山景、探索艾卜哈的穆夫塔艺术村和里贾尔古城等。

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