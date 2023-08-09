新华社北京8月9日电 韩国警方8日说，近期发生多起持凶器伤人案件后，警方已抓获67名在网络上宣称将发动类似袭击的发帖人，其中超半数为青少年，一些人甚至未达到承担刑事责任的年龄。

韩国警察厅说，7日晚至8日晨，警方又抓获两名“恶性犯罪预告”发帖人，落网者总数达到67人。截至7日18时，落网者中34人为10多岁的青少年，一些人不足14周岁，无法承担刑事责任。

其中一名青少年6日在首尔以西的仁川市落网，他此前在网络上宣称要在一处地铁站实施恶性犯罪；另一名青少年在网络上发帖称要在江原道原州市一处火车站持刀袭击，而后佯装无辜向政府部门举报这个帖子，5日被警方抓获。

警方要求教育部门和相关机构与其合作，防止青少年参与此类犯罪。

7月21日，一名30多岁男子在首尔地铁新林站附近持刀伤人，造成一人死亡、3人受伤。8月3日，京畿道城南市一名20多岁男子先是驾车撞伤多名行人，随后进入一家商场，持凶器袭击民众，造成一人死亡、13人受伤。8月4日，大田市一所高中发生持刀伤人案件，一名教师受伤。

韩国警察厅长尹熙根4日发表声明，宣布警方首次启动“特别治安行动”，直到“民众不再不安”。连日来，警方在各地广场、地铁站、百货商场等人员密集场所部署警力，并派全副武装的特警待命。（张旌）

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