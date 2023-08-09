新华社加德满都8月8日电（记者易爱军）第五期尼泊尔旅游人才中文培训班8日在尼首都加德满都举行结业典礼，五期培训班共为尼泊尔旅游业培养200名人才。

第五期培训班40名学员当天在结业典礼上获颁证书。学员桑吉塔·纳卡米在结业典礼上表示，她在学习中文中了解中国悠久的历史和博大精深的文化，同时结识许多朋友，感受到友谊的力量。作为掌握中文的旅游业从业者，她将有更多机会与中国伙伴开展合作，促进尼中文化交流。

中国驻尼泊尔大使馆政务参赞王欣表示，当前中尼旅游合作正有序恢复，越来越多中国游客来到尼泊尔。“相信在我们携手努力下，尼泊尔的‘绿水青山’必将变为惠及千万人民的‘金山银山’，为构建新时代更加紧密的中尼命运共同体提供强大助力。”

尼泊尔文化、旅游和民航部部秘巴拉特马尼·苏贝迪在致辞时说，中国是尼泊尔第二大外国游客来源国，接待行业从业人员有必要掌握中文和了解中国文化，尼政府已着手准备为更多旅游业从业人员开展中文培训。

培训班由中国驻尼泊尔大使馆主办，尼中文化教育协会和尼泊尔旅游委员会协办。培训班因新冠疫情中断3年后于2023年2月恢复。

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