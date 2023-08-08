中新网8月8日电 据日本共同社6日报道，目前，在日本福岛第一核电站两个厂房地下，仍堆放着2850个辐射性极强的沙袋，这些沙袋是在2011年核事故发生时，用于吸附核污染水中的放射性物质所放置，但由于沙袋老化，回收工作变得非常困难。

资料图：福岛第一核电站。

据报道，2011年3月11日，日本东北部海域发生9.0级地震，福岛第一核电站受到严重损坏。当时，核电站4号机组南侧的处理主厂房与高温焚烧炉厂房的地下室，被用于接收堆芯熔化的1至3号机组核污染水。

为吸附放射性物质，工作人员在这两个地方一共放置了2850个装有沸石和活性炭的沙袋，重达41.5吨。

报道称，沙袋表面的辐射量最高达到每小时约4.4希沃特，人如果在其中暴露一小时，死亡率高达50%。

为回收这些沙袋，相关方制定了两阶段作业计划。在第一阶段，工作人员将远程操控机器人，用泵来抽取沙袋内的的沸石等。第二阶段，将用其他机器人把抽取到的沸石等物品从水下转移到地面，脱水后放入金属材质的储存容器中，再运到厂区内的高地。

从2022年10月起，相关机器人试验就已经开始，按计划，水下收集工作将在2023年度内启动。不过，东京电力公司7月以“需要时间提升安全性”为由，宣布将往地面搬运的作业推迟到2024年度以后。

此外，日本原子能规制委员会审查实施计划后，要求执行单位出示作业人员防辐射的具体措施，回收作业何时能够获批，尚无法预计。

(责编：于洋、刘慧)