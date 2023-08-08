人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

巴媒：西方试图挑拨金砖国家关系

2023年08月08日21:27 | 来源：参考消息
小字号

参考消息网8月8日报道据巴西环球在线网站8月6日报道，专家认为，西方因担心失去霸权地位而试图挑拨金砖国家关系。

一些西方媒体对即将于8月22日至24日在南非约翰内斯堡举行的金砖国家峰会的报道引起了争议。有传言称，该集团成员在接受22个申请成为新成员的国家的候选资格问题上存在分歧。

美欧媒体最近发表了多篇报道，宣称巴西和印度是该集团内部抵制吸纳新成员的两个核心。

巴西和印度不得不驳斥了西方媒体散布的谣言。巴西总统卢拉在新闻发布会上亲口否认了这一说法，强调巴西赞成吸纳新成员，只是希望制定一个明确的标准来界定哪些国家可以加入。

拉丁美洲和加勒比地区是提出申请最多的地区之一，申请国包括阿根廷、玻利维亚、古巴、洪都拉斯、墨西哥和委内瑞拉。其他主要申请国包括沙特阿拉伯、阿尔及利亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、印度尼西亚、伊朗、尼日利亚、塞尔维亚和土耳其等。

记者兼外交事务分析家阿德列尔·卡森塔认为，西方报道所谓的金砖国家内部分歧，尤其是在集团扩员问题上的分歧，是企图挑拨离间。

他在接受采访时表示，西方认为印度是金砖国家中最薄弱的环节，因为它在亚洲与中国公开竞争。就巴西而言，媒体把卢拉的警告歪曲夸张成了否定。在上述两种情况下，背后似乎都有挑拨离间的意图，目的是制造一种困难局面，以阻碍最终作出决定。

这位分析人士还认为，这并不是分歧，因为金砖国家已经决定继续扩员，不仅在本次峰会期间，而且在不久的将来都会有新成员加入。（编译/刘丽菲）

(责编：于洋、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部