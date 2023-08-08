参考消息网8月8日报道据巴西环球在线网站8月6日报道，专家认为，西方因担心失去霸权地位而试图挑拨金砖国家关系。

一些西方媒体对即将于8月22日至24日在南非约翰内斯堡举行的金砖国家峰会的报道引起了争议。有传言称，该集团成员在接受22个申请成为新成员的国家的候选资格问题上存在分歧。

美欧媒体最近发表了多篇报道，宣称巴西和印度是该集团内部抵制吸纳新成员的两个核心。

巴西和印度不得不驳斥了西方媒体散布的谣言。巴西总统卢拉在新闻发布会上亲口否认了这一说法，强调巴西赞成吸纳新成员，只是希望制定一个明确的标准来界定哪些国家可以加入。

拉丁美洲和加勒比地区是提出申请最多的地区之一，申请国包括阿根廷、玻利维亚、古巴、洪都拉斯、墨西哥和委内瑞拉。其他主要申请国包括沙特阿拉伯、阿尔及利亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、印度尼西亚、伊朗、尼日利亚、塞尔维亚和土耳其等。

记者兼外交事务分析家阿德列尔·卡森塔认为，西方报道所谓的金砖国家内部分歧，尤其是在集团扩员问题上的分歧，是企图挑拨离间。

他在接受采访时表示，西方认为印度是金砖国家中最薄弱的环节，因为它在亚洲与中国公开竞争。就巴西而言，媒体把卢拉的警告歪曲夸张成了否定。在上述两种情况下，背后似乎都有挑拨离间的意图，目的是制造一种困难局面，以阻碍最终作出决定。

这位分析人士还认为，这并不是分歧，因为金砖国家已经决定继续扩员，不仅在本次峰会期间，而且在不久的将来都会有新成员加入。（编译/刘丽菲）

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