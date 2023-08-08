新华社北京8月8日电 驻日美军横须贺基地去年被曝向海中排放含有威胁健康的全氟和多氟烷基物质（PFAS）的废水，相关调查草草了事。当地民众7日抗议横须贺市政府不作为，要求尽快查明污染原因。

横须贺市去年9月说，接到日本防卫省南关东防卫局通知，驻日美军同年8月调查显示，横须贺基地向海中排放的废水中全氟和多氟烷基物质浓度超标，达到日本国家标准的约170倍。

全氟和多氟烷基物质难以降解，会在环境和人体中累积，因此被称为“永久性化学物”。有专家指出，如果长期大量饮用受这种物质污染的水，可能影响生殖健康和儿童生长发育，甚至诱发乳腺癌、前列腺癌等疾病。

横须贺市政府对美军排放有害物表示不满，要求就污染原因展开调查。

相关调查由美军单方面实施。美军今年7月向日方通报，由于横须贺基地面积大、废水来源多，因此“难以判定污染原因”。

美军同时表示，已于去年11月在横须贺基地废水处理站安装过滤设备，多次调查显示排放的废水均已“符合日方标准”。鉴于过滤设备正常运转，美军今后将不再向日方通报废水采样调查结果。

针对美方表态，横须贺市政府回应称“有特殊情况请告知”，没有继续要求调查。这一消极态度引发当地民众不满。

横须贺市一个市民团体7日向市政府递交抗议书，表示绝对不允许无视民众安全和海洋环境，对美军排放有害物问题敷衍了事。这一团体指出，横须贺市政府应继续要求日本中央政府和美军方面追查此事，找到污染原因。

近期，驻日美军基地附近区域接连曝出全氟和多氟烷基物质超标。上月，驻日美军承认横田基地发生过含这类有害物的灭火剂泄漏。疑受此影响，东京都已有17个地区的地下水检测出全氟和多氟烷基物质超标，多摩地区超过半数居民血检结果异常。

冲绳县政府一项最新调查显示，美军冲绳基地周边30个地点的水体被检测出全氟和多氟烷基物质超标，美军基地极有可能是污染源。当地政府呼吁附近居民不要饮用这些地点的水，以免健康受到威胁。（张旌）

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