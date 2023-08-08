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墨西哥授予边境城市唐人街“魔力街区”称号

2023年08月08日16:13 | 来源：新华网
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　　新华社墨西哥墨西卡利8月7日电(记者吴昊 王林园)墨西哥旅游部长米格尔·托鲁科6日宣布，授予西北边境城市墨西卡利的唐人街“魔力街区”称号。中国驻墨西哥大使张润表示，这体现了墨方对华人促进当地经济发展、社会繁荣、文化多元的肯定。

　　在当天墨西卡利市中华会馆举行的活动仪式上，托鲁科致辞表示，在当地政府和华侨华人共同努力下，墨西卡利唐人街日前完成改造工作。被列入“魔力街区”后，唐人街将被整合成新颖独特的旅游产品，有助于延展旅游服务链、加强基础设施建设与连通性，并以主题旅游路线等形式，增进与其他旅游目的地联系，突出唐人街历史价值，反映城市精神和本质。

　　张润在致辞中说，墨西卡利唐人街见证了华人在这片土地上移民、创业、发展的艰辛历程和自强不息的拼搏精神，也见证了中墨两国人民友谊；不仅承载几代人回忆，更是华人为当地社会作出重要贡献的缩影。墨方授予唐人街“魔力街区”称号，将进一步增进两国人民的友好感情，为两国关系发展注入新动力。

　　2022年，墨西哥旅游部宣布启动“魔力街区”旅游发展方案，第一阶段拟从全国选定32个标志性地点。

　　墨西卡利市位于墨西哥西北部下加利福尼亚州墨美边境。自19世纪末，大批华工前来开水渠、建铁路、垦荒地、种棉花。一个多世纪以来，当地唐人街已形成独具中国传统和文化特色的街区。

(责编：王禹蘅、崔越)

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