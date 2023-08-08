本报记者 朱玥颖

日本民间企业信誉调查机构东京商工研究所不久前公布的数据显示，今年上半年，日本负债额超过1000万日元（1元人民币约合19.8日元）的破产企业数量为4042家，比去年同期增加约32.1%，创5年来新高。有分析认为，原材料和劳动力成本上升造成企业经营困难、新冠疫情期间企业举债增加导致后续偿付负担加重等，是日本破产企业数量大幅增加的主要原因。

调查结果显示，主要行业企业破产数量均有所增加，其中服务业、建筑业企业破产问题最为突出。据《日本经济新闻》报道，服务业企业破产数量达1351家，同比增加36.1%，约占破产企业数量的1/3。建筑业破产企业数量达785家，同比增加36%。此外，制造业破产企业数量达459家，同比增长37%。

随着应对新冠疫情的无息无担保贷款进入全面偿还期，因偿付负担过重宣布破产的企业达322家，比去年同期增加90%。因物价高涨导致的破产企业增至300家，为上一年同期的3.3倍。东京商工研究所认为，企业破产数量将进一步增加，尤其是复苏缓慢的企业。

《日本经济新闻》的报道认为，这些破产企业遭遇的共同困难是物价高涨导致的成本上升和劳动力不足。近年来，日本劳动力短缺情况愈发严重，受影响最严重的是餐饮业，该行业企业今年上半年破产数量达424家，同比增加79%，创历史新高。

分析认为，随着日本老龄化趋势加剧，劳动力不足问题将进一步凸显。据法新社报道，日本许多小企业历来是由家庭成员或资深员工继承，在经济整体疲软的情况下，小企业对年轻人的吸引力正在持续降低。日本政府的报告估计，到2025年，将有127万名小型企业主年届或超过70岁，小企业后继无人将迎来“大规模关张时代”。日本政府警告，这一“倒闭潮”会扼杀650万个工作机会，让日本经济规模缩减22万亿日元。

日本调查公司帝国数据银行相关负责人藤井俊分析称，对于很多中小企业来说，原本通过贷款可以使资金周转状况得到改善，然而物价和原材料费用高涨等因素，让很多企业的资金链十分紧张，无法偿还贷款的情况不断增加，“只要原材料价格上涨和人手不足问题未解决，未来还将会有更多企业破产”。

（本报东京8月7日电）

《 人民日报 》（ 2023年08月08日 12 版）

(责编：牛镛、崔越)