新华社北京8月7日电 8月7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话。

王毅表示，今年3月习近平主席访俄以来，两国战略协作和务实合作都取得新进展，双边贸易额再创新高，能源合作稳步开展，人员往来快速恢复。事实证明，中俄两国是信得过，靠得住的好朋友、好伙伴。当前双方最重要的工作是继续落实好两国元首达成的重要共识，推动中俄新时代全面战略协作伙伴关系继续保持高水平发展。

王毅表示，在国际和多边舞台上，中俄继续紧密战略协作，推进世界多极化、国际关系民主化进程，维护国际关系基本准则，这是中俄应当承担的国际责任，也是中俄全面战略协作伙伴关系的应有之义。金砖国家机制紧跟时代潮流，展现充沛活力，二十多个国家提出希望加入，扩员进程水到渠成、势在必行。中方愿同俄方在内的金砖伙伴共同支持南非办好即将举行的金砖国家领导人会晤，推动金砖机制健康蓬勃地向前发展。

拉夫罗夫表示，俄方愿与中方共同落实好今年3月习近平主席访俄重要成果，加强战略协调，深化务实合作，推动两国关系不断取得新成果。俄方愿同中方继续加强在联合国、金砖国家、上海合作组织等多边框架下的沟通协作，反对霸权，抵制单边，推进国际关系民主化进程，维护国际公平正义。

双方还就乌克兰危机等共同关心的国际和地区问题交换了意见。王毅强调，在乌克兰危机问题上，中方在任何国际多边场合，都将秉持独立公正立场，发出客观理性声音，积极推动劝和促谈，致力寻求政治解决途径。拉夫罗夫表示，俄方高度赞同中方提出的关于政治解决乌克兰危机立场文件，赞赏并欢迎中方为此发挥建设性作用。

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