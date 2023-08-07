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外交部发言人就美国国务院发表关于仁爱礁问题的声明答记者问

2023年08月07日20:00 | 来源：外交部网站
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问：美国国务院近日发表声明称，中方对菲方向仁爱礁“坐滩”军舰运送轮换人员和补给物资的船只进行拦阻并使用水炮攻击违反国际法，威胁地区和平与稳定，呼吁中方遵守南海仲裁案裁决。美方支持菲方“合法海洋活动”，声称对菲海警的武装攻击将触发《美菲共同防御条约》。请问中方对此有何评论？

答：仁爱礁历来是中国南沙群岛的一部分。仁爱礁问题的历史经纬十分清楚。1999年，菲律宾派一艘军舰在仁爱礁非法“坐滩”，企图改变仁爱礁“现状”，中方当即提出严正交涉，要求菲方拖走该军舰。菲方多次承诺将拖走该军舰，但直到今天尚未履行承诺。不仅如此，菲方还企图对该军舰大规模维修加固，实现对仁爱礁永久占领。8月5日，菲律宾不顾中方一再劝阻和警告，派出2艘船只擅自闯入仁爱礁海域，企图向非法“坐滩”军舰运送用于大规模维修加固的建筑物资。菲方举动侵犯了中方主权，违反了《南海各方行为宣言》。中国海警船依法予以拦阻，并采取了警示性执法措施，现场操作专业、克制，无可非议。

美国国务院罔顾事实，发表声明攻击中方正当合法海上维权执法行动，为菲方非法挑衅行为站台背书，中方坚决反对。一段时间以来，美国怂恿、支持菲律宾维修加固仁爱礁“坐滩”军舰，甚至派军机军舰在海上配合支持菲方，并动辄以履行《美菲共同防御条约》来威胁中方。美方这一做法是明目张胆地为菲方侵犯中方主权撑腰打气，其图谋是注定不能得逞的。

南海仲裁案是美国幕后操纵的、以法律为幌子的政治闹剧。其所谓裁决违反了包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，是非法的、无效的。美方拿这一非法裁决说事，丝毫不能影响中方依法维护自身领土主权和海洋权益的坚定决心和意志。我们敦促美方停止利用南海问题搬弄是非、挑拨离间，切实尊重中方在南海的领土主权和海洋权益，尊重地区国家为维护南海和平稳定所作的努力。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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