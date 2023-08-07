问：菲律宾海岸警卫队和武装部队称，中国海警8月5日在南沙仁爱礁海域对菲方向仁爱礁“坐滩”军舰运送轮换人员和补给物资的船只进行拦阻并使用水炮攻击，违反了国际法，菲方对此予以强烈谴责。请问中方对此有何评论？

答：仁爱礁历来是中国南沙群岛的一部分。1999年，菲方一艘军舰在仁爱礁非法“坐滩”，中方当即提出严正交涉。菲方多次明确承诺拖走“坐滩”军舰，但24年过去了，菲方不但未拖走该军舰，还企图对其大规模维修加固，实现对仁爱礁的永久占领。菲方此举严重侵犯中方主权，违背了自身承诺，违反了国际法和中国与东盟国家签署的《南海各方行为宣言》。

中方敦促菲律宾从仁爱礁拖走“坐滩”军舰，恢复仁爱礁的原状。同时，从人道主义出发，对菲方向“坐滩”军舰运送食品等必要生活物资作出了临时性特殊安排。但一段时间以来，菲律宾以人员轮换和运送生活物资为名，持续夹带大量建筑物资上舰。中方多次通过外交渠道向菲方表达严正关切，建议双方就如何管控仁爱礁局势进行商谈，但菲方对此拒不呼应。

最近，获悉菲方将对仁爱礁开展新一轮运补后，中方在多个层级、利用多种渠道向菲方提出交涉，要求菲方不得擅自派船只闯入仁爱礁，不得向“坐滩”军舰运送用于大规模维修加固的建筑物资。8月5日，菲律宾不顾中方一再劝阻和警告，仍执意派出2艘船只擅自闯入仁爱礁海域，违反《南海各方行为宣言》，企图向非法“坐滩”军舰运送用于维修加固的建筑物资。中国海警船依法予以拦阻，并采取了警示性执法措施，在多次喊话警告无效的情况下，为避免直接拦阻出现碰撞，使用水炮实施警示，现场操作专业、克制，无可非议。

中方在仁爱礁问题上的立场是明确的、坚定的。中方将继续采取必要措施坚定维护自身的领土主权，同时再次呼吁菲方接受中方建议，通过商谈，探讨管控仁爱礁局势的具体措施。

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