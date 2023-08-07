新华社北京8月7日电 韩国近期发生3起持凶器伤人案件，网络上也频现宣称要在人员密集场所发动类似袭击的帖子，引发民众担忧。韩国警方6日说，警方已对54名涉嫌发布这类消息者发起调查。

韩国警方6日说，涉嫌发帖者中包括多名未成年人，警方正在调查这些案件的具体情况。

警方透露，涉嫌发帖者来自韩国多个地区。其中，首尔一名31岁嫌疑人因在网络上宣称要在一处地铁站实施暴力活动被捕；江原道一名17岁嫌疑人在社交媒体上声称要在一处车站行凶；庆尚北道警方6日将一名33岁男子移交检方，他曾于上月在网络上威胁谋杀一名女子并发布凶器照片。

此外，首尔中央地方法院6日以谋杀未遂罪名对一名20多岁男子发出逮捕令。这名男子4日在首尔一处公交车总站持刀徘徊，被警方逮捕。此前，他曾在网络上宣称将实施暴力犯罪。

面对网络上一系列“恶性犯罪预告”，韩国民众感到担忧，一些人甚至减少外出。

韩国警察厅长尹熙根4日发表声明，宣布警方首次启动“特别治安行动”，持续到“民众不再不安”为止。连日来，韩国警方在各地的广场、地铁站、百货商场等人员密集场所部署警力，并派全副武装的特警待命。

韩国总统办公室发言人李度运6日说，警方已派人重点保护89个可能受到暴力威胁的地区，拦截并搜查了442名可疑人员。此外，警方派遣包括志愿者在内的超过2.2万人在3444处地点巡逻。

近日，韩国发生3起恶性犯罪事件。7月21日，一名30多岁男子在首尔地铁新林站附近持刀伤人，造成1人死亡、3人受伤。8月3日，京畿道城南市一名20多岁男子先是驾车撞伤多名行人，随后进入一家商场，持凶器袭击民众，造成1人死亡、13人受伤。8月4日，大田市一所高中发生持刀伤人案件，一名教师受伤。（张旌）

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