“2023中国—东盟周”系列活动在福州开幕

人民网福州8月6日电 （杨春燕）“2023中国—东盟周”系列活动8月6日在福建省福州市开幕。活动由中国—东盟中心、福建省外办和福州市人民政府共同举办。中国—东盟中心秘书长史忠俊主持开幕式，福建省省长赵龙，中国外交部部长助理农融，福建省委常委、福州市委书记林宝金，老挝国会副主席宋玛·奔舍那，柬埔寨外交与国际合作部国务秘书康富，马来西亚旅游、艺术和文化部副部长凯鲁·菲道斯，东盟副秘书长辛格，东盟轮值主席国印度尼西亚驻华大使周浩黎出席开幕式并致辞。来自中国和东盟国家的政府高层、驻华使节、智库专家和媒体代表近300人出席。

中国—东盟中心秘书长史忠俊表示，尽管国际局势风云变幻，全球疫后复苏面临挑战，东盟始终致力维护地区和平稳定，保持良好发展势头。新形势下，中国同东盟正携手并肩，夯实战略互信，拉紧利益融合，加深民心相通，推动区域一体化进程，打造地区和世界稳定发展的压舱石和助推器，共建共享双方未来的美好家园。衷心希望通过举办“中国—东盟周”系列活动，持续巩固双方友谊纽带，促进实现双方共同目标，推动中国东盟全面战略伙伴关系全领域、高质量、可持续发展。

福建省省长赵龙表示，福建同东盟历史文化渊源深厚，各领域合作基础好、潜力大、空间广，愿同各方一道推动经贸合作提质增效，探索国际分工合作模式，持续深化友城、侨务、文旅、教育等各领域交流合作。林宝金书记期待福州同东盟各国全方位加强产业互联、设施互通、政策互惠，吸引更多东盟企业家来榕投资兴业。

外交部部长助理农融积极评价当前中国东盟关系发展的良好势头，肯定中国—东盟中心为促进双方务实合作和民心相通作出重要贡献。农融强调，东南亚朋友常说“水涨荷花高”。中方将始终秉持亲诚惠容周边外交理念，愿同东盟坚持合作共赢，做大共同利益蛋糕，建设和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”，携手构建更为紧密的中国东盟命运共同体，实现共同发展，促进地区长期和平、稳定与繁荣。

老挝国会副主席奔舍那表示，老中两国致力于加强区域一体化和互联互通，老中铁路就是具有标志性意义的重要项目，自此两国之间“山不再高、路不再长”，也预示着老中之间和东盟中国的务实合作势头强劲，广阔天地，大有可为。马来西亚旅游、艺术和文化部副部长凯鲁表示，马中旅游合作优势互补，人文交流成果丰硕，这将进一步拉紧马中和东盟中国友谊纽带和利益融合。柬埔寨外交与国际合作部国务秘书康富表示，柬方赞赏中方坚定支持东盟中心地位和东盟主导的地区合作机制有序、健康、可持续发展，这对维护地区和平、稳定和繁荣至关重要。东盟轮值主席国印度尼西亚驻华大使周浩黎表示，印尼视中国为东盟最重要的对话伙伴之一，将继续深入推进东盟中国务实合作，共同打造致力和平与发展的命运共同体。

东盟秘书长高金洪代表、副秘书长辛格表示，东盟中国关系是东盟同各对话伙伴关系中最有活力、最具内涵、最为互利的一组。双方应结合全球疫后复苏的新形势、新特点，在自由贸易与经济一体化、数字经济、可持续发展、绿色旅游等领域深度挖潜，创新合作，为东盟中国全面战略伙伴关系行稳致远增添助力。

“中国—东盟周”系列活动将持续至8月11日，包括“面向新时代的中国东盟全面战略伙伴关系”主题论坛、中国（福建）—东盟贸易投资合作论坛、“海丝传琴”音乐会、青年论坛、电影周、美食节等活动。

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