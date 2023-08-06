新华社北京8月6日电 8月6日，中共中央政治局委员、外交部长王毅同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通电话。

博雷利对中国近期发生暴雨洪涝灾害表示深切慰问，强调欧方坚定致力于同中方发展良好关系。欧盟的“全球门户”计划同“一带一路”倡议并不对立，而是互补关系，都旨在促进全球发展。期待尽快访华并同中方开展战略对话，共同筹备今年欧中领导人会晤，推动欧中关系进一步向前发展。

王毅表示，当前，中欧高层交往保持良好势头，双方都认为合作伙伴是中欧关系的最主要特征。中方始终以积极态度推进中欧关系，高度重视预定年内举行的中欧领导人会晤，期待会晤为中欧关系和双方合作发挥战略引领作用。中欧双方要开展更多机制性对话，把疫情三年中欧之间缺失的交流功课补起来，为中欧全面战略伙伴关系注入新的强劲动力。中方欢迎博雷利高级代表今秋率团访华并举行战略对话，通过广泛、深入交流为领导人会晤做好政治准备。

双方还就乌克兰、尼日尔等共同关心的国际和地区问题交换了意见。

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