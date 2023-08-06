8月3日，英国央行英格兰银行宣布，将基准利率从5%上调至5.25%，这是2021年12月以来英国央行连续第14次加息。英国舆论担忧，持续加息将导致民众负担加重。

3日，一些民众和业内人士聚集在英格兰银行外，对央行持续加息表达抗议。

英国非营利机构“积极财富”政策和宣传负责人 西蒙·尤埃尔：今天我们来到这里，因为我们反对央行错误的应对通胀的方式。这种方式是让银行获得更多利润，而加剧普通民众的生活成本。我认为我们应该重新思考我们做事的方式。

自去年4月起，英国通胀形势不断恶化。为抑制通胀，英国多次加息，经济持续承压。

投资经理 贾斯汀·厄克特·斯图尔特：加息完全是错误的。为了遏制通胀，就不断加息。不能这样。看看我们的经济，我们已经看到了预警信号，我们正在走向经济衰退。虽然很难具体来衡量，因为全国的情况都不一样，但经济增长已经非常缓慢。我们很有可能某种程度上已经陷入衰退了。

英国媒体也指出，持续加息只会加大英国民众负担，无助于经济复苏。

英国《卫报》3日发表一篇文章，名为《更多的痛苦在前方——央行加息，民众皱眉》。文章指出，英国基准利率越高、加息持续时间越长，其带来的风险就越大。目前已经有迹象表明英国经济正在走弱，而英国央行再次加息将使许多正在苦苦挣扎的家庭与企业继续处于痛苦之中。文章称，目前英国的借贷成本已经达到15年来的新高，持续加息无助于避免经济衰退。现在的英国经济就像“温水中被煮的青蛙”，其经济韧性终将在持续不断的加息中消耗殆尽。

英国天空新闻网发文表示，随着英国央行持续加息，英国民众还将经历漫长的痛苦，生活成本危机加剧。同时，由于当前英国通胀水平居高不下，预计英国将维持高利率。受此影响，英国近期经济恐怕不容乐观。

来源：央视新闻客户端

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