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国际热评：政客持续炒作涉华议题 美霸权 “风暴”终将反噬

2023年08月06日10:06 | 来源：中国新闻网
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中新网8月5日电(陈彩霞)近日，正角逐美国共和党2024年总统候选人提名的佛罗里达州州长德桑蒂斯发表经济政策演讲，再次把矛头对准中国，扬言他如果在大选中获胜，入主白宫，将寻求撤销中国的永久正常贸易地位。

这并不是美国政客首次提出该主张。2023年1月底，美国会参众两院提出《中国贸易关系法案》，要求废除中国的永久正常贸易地位，让双方贸易关系重回2001年中国加入世界贸易组织(WTO)前的模式。如果该法案得以通过，美总统需要每年定期在国会的批准下，重新定义中国的贸易地位。2021年和2022年，美国参议员也提出过相似的法案。

事实上，在竞选活动中炒作中国议题，是部分美国政客乐此不疲的“老套路”。美国欲恢复对中国贸易地位审查的“小算盘”，背后是赤裸裸的政治利益考量。

一方面，美政客想在选举中打“中国牌”，拉拢选票。近年来，美国国会两党间的对立日益加剧，政治极化愈演愈烈，比拼谁对中国最强硬，似乎成为选举中的“保留节目”。渲染和煽动“中国威胁”，是美国政客的惯用手段之一。

半岛电视台评论曾一针见血地指出，“西方政客不站在中国的对立面，就没法站在选民的一边”。

为能赢下选举，共和党近期还提出《中国贸易关系法案》，给拜登领导的民主党出难题。若后者在该问题上示弱，共和党便会抓住把柄大肆攻击。将个人和党派的利益凌驾于国家利益之上，这几乎成了美国政界的常态。

另一方面，美国经常罔顾国际法和国际贸易规则，肆意挥舞“关税大棒”，迫使他国与其进行不平等的贸易谈判。美国是历来采取经济制裁措施最多的国家。近年来，美国发动相关制裁的次数，也越来越频繁。其利用经济制裁为工具，实行单边主义贸易霸凌行径。在乌克兰危机中，美国就利用经济和金融霸权制裁对手，撤销了俄罗斯和白俄罗斯的相关永久正常贸易关系地位。

如今，美国故技重施，欲打破中美双方在2000年达成的给予中国永久正常贸易关系地位的承诺，完全不顾中国20多年来为其带来的巨大红利。激进的美国政客接连提出遏华法案，动辄以“危害国家安全”为由，违反公平贸易原则，对华多次强征关税，在芯片领域对华进行技术封锁，动用国家力量打压中国高科技企业，试图对中国进行“绞杀”，阻挠国际贸易秩序正常发展。

事实上，从无限商机到就业岗位，再到美国消费者从“中国制造”当中得到的实惠，中国的贡献和作用，是任谁也无法抹杀的。

美国悍然将其自身利益凌驾于国际规则之上，滥施“长臂管辖”，动辄对他国和企业发动经济制裁，不仅损害全球共同发展的利益，也让美企处于巨大的竞争劣势。一场以惩罚他国为目标，却以自身长远利益为代价的“风暴”，正逐步席卷、吞噬美国自己。

若真选择撤销中国的永久正常贸易地位，披着“去风险”的皮，行“脱钩断链”之实，美国终将搬起石头砸痛自己的脚。(完)

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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