新华社伊斯兰堡8月5日电（记者蒋超）巴基斯坦首都伊斯兰堡地方法院5日以腐败为由对该国前总理、正义运动党主席伊姆兰·汗判处3年监禁。

判决令显示，法官当天就一起牵扯伊姆兰·汗的腐败案做出判决，以伊姆兰·汗向巴中央选举委员会提交虚假信息、存在腐败行为为由，对其判处3年监禁，剥夺他竞选或担任公职资格5年，并处罚金10万卢比（约合351美元）。此外，法官还发布针对伊姆兰·汗的逮捕令。

法院宣判时，伊姆兰·汗并未到场。巴基斯坦正义运动党新闻部门负责人告诉新华社记者，伊姆兰·汗在其位于巴基斯坦东部旁遮普省首府拉合尔的私邸被警方逮捕，已被送往监狱关押。

判决公布后，巴基斯坦正义运动党副主席库雷希表示，伊姆兰·汗的律师团队将就该判决向伊斯兰堡高等法院提起上诉。

伊姆兰·汗2018年领导正义运动党赢得巴基斯坦国民议会（议会下院）选举，随后当选总理。2022年4月10日，巴国民议会通过针对伊姆兰·汗的不信任动议。伊姆兰·汗成为巴历史上首位遭国民议会罢免的总理。

今年5月9日，伊姆兰·汗在伊斯兰堡被巴基斯坦国家问责局以涉嫌腐败为由逮捕。5月11日，巴最高法院裁定，对伊姆兰·汗的逮捕行动非法无效。

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