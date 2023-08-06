人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

巴基斯坦前总理因腐败案被判3年监禁

2023年08月06日09:20 | 来源：新华网
小字号

新华社伊斯兰堡8月5日电（记者蒋超）巴基斯坦首都伊斯兰堡地方法院5日以腐败为由对该国前总理、正义运动党主席伊姆兰·汗判处3年监禁。

判决令显示，法官当天就一起牵扯伊姆兰·汗的腐败案做出判决，以伊姆兰·汗向巴中央选举委员会提交虚假信息、存在腐败行为为由，对其判处3年监禁，剥夺他竞选或担任公职资格5年，并处罚金10万卢比（约合351美元）。此外，法官还发布针对伊姆兰·汗的逮捕令。

法院宣判时，伊姆兰·汗并未到场。巴基斯坦正义运动党新闻部门负责人告诉新华社记者，伊姆兰·汗在其位于巴基斯坦东部旁遮普省首府拉合尔的私邸被警方逮捕，已被送往监狱关押。

判决公布后，巴基斯坦正义运动党副主席库雷希表示，伊姆兰·汗的律师团队将就该判决向伊斯兰堡高等法院提起上诉。

伊姆兰·汗2018年领导正义运动党赢得巴基斯坦国民议会（议会下院）选举，随后当选总理。2022年4月10日，巴国民议会通过针对伊姆兰·汗的不信任动议。伊姆兰·汗成为巴历史上首位遭国民议会罢免的总理。

今年5月9日，伊姆兰·汗在伊斯兰堡被巴基斯坦国家问责局以涉嫌腐败为由逮捕。5月11日，巴最高法院裁定，对伊姆兰·汗的逮捕行动非法无效。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部