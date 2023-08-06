新华社北京8月5日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯一艘油轮5日凌晨在刻赤海峡遭到乌方无人艇袭击，乌方回应称俄罗斯船只或克里米亚大桥发生的任何爆炸事件都是“绝对合理和有效的步骤”。

——据塔斯社援引新罗西斯克海洋救援协调中心的消息，俄罗斯一艘油轮5日凌晨在刻赤海峡遭到乌方无人艇袭击，导致油轮机舱受损，但没有造成人员伤亡，袭击也没有导致油轮发生燃料泄漏。克里米亚地区领导人顾问克留奇科夫在社交媒体上说，刻赤地区居民5日凌晨听到巨大爆炸声。

——乌克兰国际文传电讯社5日说，据有关报道，当天凌晨，乌克兰国家安全局与乌海军联合进行了一项特别行动，乌方使用了携带450公斤TNT炸药的无人艇炸毁了一艘为俄罗斯军队运送燃料的大型油轮。

——乌克兰国际文传电讯社报道说，乌国家安全局局长瓦西里·马柳克认为俄罗斯船只或克里米亚大桥发生的任何爆炸事件对于“敌人”而言都是“绝对合理和有效的步骤”。马柳克称，如果俄方希望“爆炸”停止，他们唯一的选择就是离开乌领海和领土。

——国际原子能机构总干事格罗西4日发表声明说，该机构专家3日下午获准登上扎波罗热核电站3号和4号反应堆机组建筑的屋顶，未在这两个机组和涡轮机房的屋顶发现地雷或爆炸物。

——乌克兰国防部副部长马利亚尔4日在社交媒体发文称，3日以来，乌军击退了俄军在哈尔科夫州东北部的库皮扬斯克、顿涅茨克地区北部的红利曼、卢甘斯克地区西北部的斯瓦托夫斯基区的进攻，俄军炮击次数在增加，激烈战斗仍在上述地区进行。她表示，俄军加强在乌东部的攻势意在改变前线局势并吸引乌军从其他进攻方向抽调兵力。

——据俄罗斯法律信息网站4日发布的文件，俄总统普京当天签署了一项法律，将应征入伍者年龄上限由此前的27岁提高至30岁，年龄下限18岁维持不变。该法律自2024年1月1日起生效。（参与记者：陈畅、刘昕宇、李东旭、华迪）

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