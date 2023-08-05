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美国7月非农新增就业低于预期

2023年08月05日14:32 | 来源：新华网
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新华社纽约8月4日电（记者施春）美国劳工部4日公布的数据显示，7月份非农业部门新增就业人数为18.7万，低于市场预期。

当月非农业部门新增就业主要来自医疗卫生、社会救助、金融和批发贸易等领域。分析人士认为，这反映出在美联储自去年3月连续11次加息的影响下，美国劳动力市场降温势头持续。

数据显示，美国7月失业人数为580万，失业率环比下降0.1个百分点至3.5%；其中长期失业人数120万，约占总失业人数的19.9%。劳动参与率连续第五个月维持在62.6%。

此外，5月和6月非农业部门新增就业人数分别向下修正2.5万和2.4万，至28.1万和18.5万。

数据还显示，7月份员工平均时薪环比和同比涨幅分别为0.4%和4.4%，与6月修正数据持平。第二季度平均时薪同比增幅4.5%，与前一季度的4.8%相比，增幅略有放缓。

国际货币基金组织（IMF）7月25日发布《世界经济展望报告》预计，美国2023年经济增长预期为1.8%，2024年增速将放缓至1.0%。

(责编：王禹蘅、崔越)

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