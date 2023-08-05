新华社联合国8月4日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯4日在发布“教育变革”政策简报时，呼吁国际社会重塑全球教育系统，创建学习型社会，建立终身学习体系。

古特雷斯指出，自动化、人工智能和零工经济的出现使劳动迅速变化，进而对教育的内容、方式和时间产生重大影响。当今教育系统仍植根于死记硬背的学习方式，侧重于向学生传授社会认为他们需要掌握的知识，而不是帮助他们学习如何在不确定的未来茁壮成长。

古特雷斯说，应摒弃传统的静态教育观，建立适应性强、行之有效的终身学习体系，创建真正的学习型社会。他指出，人们对当代教育系统能否在迅速变化的世界中满足学习需求产生怀疑，要“对我们熟知的教育系统进行根本性改革”。

古特雷斯呼吁会员国认识到教育和终身学习是“全球公共产品”，履行在2030年议程中和2022年教育变革峰会上所作承诺，并围绕教育变革应当包含的基本要素对创建学习型社会的新愿景作出承诺。

古特雷斯说，这场教育变革涉及向综合全面的教育和终身学习系统转变，确保在教育中以及通过教育实现平等和包容等。

当天发布的政策简报还提及富国与穷国间在教育方面支出的巨大不平等等内容。

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