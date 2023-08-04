黄恒

新华社洛杉矶8月4日电（记者黄恒）中国海南省政府和美国加利福尼亚州政府3日在加州首府萨克拉门托签署谅解备忘录，表示将在应对气候变化、环境保护和推动清洁能源发展等领域展开进一步合作。

根据备忘录，双方设定了五个方面的目标，包括减少空气污染和碳排放、推动中长期低碳发展和实现碳中和、推进清洁能源的研发和创新、加快新能源汽车和零排放汽车取代传统燃油车进程、促进基于自然的碳解决方案。双方划定了气候变化和空气质量、清洁交通、清洁能源和清洁技术、基于自然的气候解决方案等四个合作领域。

加州州长加文·纽瑟姆在签字仪式前会见了由海南省副省长陈怀宇率领的中方代表团。纽瑟姆会见后在一份声明中表示：“通过与海南省等全球合作伙伴合作，我们有机会通过减少污染和转向清洁能源来解决气候变化带来的生存危机。”

陈怀宇在签署谅解备忘录的仪式上说，中国政府高度重视应对气候变化，海南作为中国最大的经济特区，坚持建设生态一流、绿色低碳的自由港，扎实推进国家生态文明试验区建设，实施积极应对气候变化战略，重点推动绿色低碳标志性工程建设并高度重视与加州在应对气候变化和推进清洁能源发展领域的务实合作。

签字仪式后，加州和海南省代表团召开圆桌会议，就谅解备忘录中概述的合作领域展开深入讨论。

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