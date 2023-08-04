黎云 徐巍

新华社和平方舟8月4日电（黎云 徐巍）当地时间4日上午10时，中国海军“和平方舟”号医院船圆满结束对汤加的访问和医疗服务，解缆驶离努库阿洛法港，前往“和谐使命-2023”任务的第三站瓦努阿图。中汤两国海军还在努库阿洛法港外海海域举行了以编队运动、通信操演和海空立体搜救为主要科目的联合演练。

在为期7天的医疗服务中，“和平方舟”号医院船为当地民众、华侨华人等诊疗服务6895人次，完成包括体表巨大肿物切除、胆囊切除、白内障摘除及人工晶体植入等手术39例。单日主平台诊疗量和手术量，均创下执行“和谐使命-2023”任务以来最高纪录。

在全天候开展医疗服务的同时，“和平方舟”号医院船还先后派出8批医疗专家赴本岛3个村级卫生中心和维奥拉医院，与当地医护人员开展联合诊疗。医疗救护直升机搭载医疗分队前出外岛埃瓦岛，为300多名村民提供医疗服务。中国海军医疗专家还为汤加海军进行了战伤救护技能培训。

汤加国王图普六世登船看望慰问了中方医护人员和汤加住院民众，并与任务指挥员共同为1名白内障术后患者揭开纱布。图普六世在“和平方舟”号医院船上留言：“这次访问非常成功，希望‘和平方舟’继续为各国民众提供优质医疗服务。”

访问汤加期间，任务指挥员先后拜会了汤加王储图普托阿·乌卢卡拉拉、首相胡阿卡瓦梅利库、汤加国防军参谋长费埃拉凯帕等。任务官兵参观了汤海军基地、中国援助汤加农业组部分项目，赴当地学校开展健康宣教和文化交流。停靠期间恰逢中国人民解放军建军96周年，“和平方舟”号医院船与中国驻汤加大使馆举行升国旗仪式，举办“身在海外心向党”联学共建主题活动，共同见证五星红旗在流动国土上冉冉升起。

“和平方舟”号医院船离开码头抵达指定海域后，与汤加海军“金箭”号（舷号P301）巡逻艇举行了以编队运动、通信操演和海空立体搜救为主要科目的联合演练。参演双方按照国际通信规则，利用摩尔斯码、灯光、旗语等完成2轮信息发送和抄收。汤海军“金箭”号巡逻艇派出小艇，在中方舰载直升机引导下，成功救起模拟落水伤员，并用小艇将伤员转运至海上医院实施急救。联合演练结束后，中汤参演舰艇组成单横队，鸣笛敬礼分航。

结束访问时，汤方在码头举行了隆重的欢送仪式，汤加首相胡阿卡瓦梅利库、副首相瓦伊普卢等政要，中国驻汤加大使曹小林及使馆工作人员、中资机构、华侨华人等到码头送行。根据“和谐使命-2023”任务计划，“和平方舟”号医院船正在前往瓦努阿图维拉港。

(责编：贾文婷、杨牧)