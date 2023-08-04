人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国海军“和平方舟”号医院船结束汤加访问 与汤加海军举行联合演练

黎云 徐巍
2023年08月04日20:45 | 来源：新华网
小字号

　　新华社和平方舟8月4日电（黎云 徐巍）当地时间4日上午10时，中国海军“和平方舟”号医院船圆满结束对汤加的访问和医疗服务，解缆驶离努库阿洛法港，前往“和谐使命-2023”任务的第三站瓦努阿图。中汤两国海军还在努库阿洛法港外海海域举行了以编队运动、通信操演和海空立体搜救为主要科目的联合演练。

　　在为期7天的医疗服务中，“和平方舟”号医院船为当地民众、华侨华人等诊疗服务6895人次，完成包括体表巨大肿物切除、胆囊切除、白内障摘除及人工晶体植入等手术39例。单日主平台诊疗量和手术量，均创下执行“和谐使命-2023”任务以来最高纪录。

　　在全天候开展医疗服务的同时，“和平方舟”号医院船还先后派出8批医疗专家赴本岛3个村级卫生中心和维奥拉医院，与当地医护人员开展联合诊疗。医疗救护直升机搭载医疗分队前出外岛埃瓦岛，为300多名村民提供医疗服务。中国海军医疗专家还为汤加海军进行了战伤救护技能培训。

　　汤加国王图普六世登船看望慰问了中方医护人员和汤加住院民众，并与任务指挥员共同为1名白内障术后患者揭开纱布。图普六世在“和平方舟”号医院船上留言：“这次访问非常成功，希望‘和平方舟’继续为各国民众提供优质医疗服务。”

　　访问汤加期间，任务指挥员先后拜会了汤加王储图普托阿·乌卢卡拉拉、首相胡阿卡瓦梅利库、汤加国防军参谋长费埃拉凯帕等。任务官兵参观了汤海军基地、中国援助汤加农业组部分项目，赴当地学校开展健康宣教和文化交流。停靠期间恰逢中国人民解放军建军96周年，“和平方舟”号医院船与中国驻汤加大使馆举行升国旗仪式，举办“身在海外心向党”联学共建主题活动，共同见证五星红旗在流动国土上冉冉升起。

　　“和平方舟”号医院船离开码头抵达指定海域后，与汤加海军“金箭”号（舷号P301）巡逻艇举行了以编队运动、通信操演和海空立体搜救为主要科目的联合演练。参演双方按照国际通信规则，利用摩尔斯码、灯光、旗语等完成2轮信息发送和抄收。汤海军“金箭”号巡逻艇派出小艇，在中方舰载直升机引导下，成功救起模拟落水伤员，并用小艇将伤员转运至海上医院实施急救。联合演练结束后，中汤参演舰艇组成单横队，鸣笛敬礼分航。

　　结束访问时，汤方在码头举行了隆重的欢送仪式，汤加首相胡阿卡瓦梅利库、副首相瓦伊普卢等政要，中国驻汤加大使曹小林及使馆工作人员、中资机构、华侨华人等到码头送行。根据“和谐使命-2023”任务计划，“和平方舟”号医院船正在前往瓦努阿图维拉港。

(责编：贾文婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部