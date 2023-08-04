新华社北京8月4日电 商务部4日发布2023年第29号公告，决定自2023年8月5日起，终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税。

2020年5月18日，商务部发布2020年第14号和第15号公告，决定对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税，实施期限自2020年5月19日起5年。2023年4月14日，应中国酒业协会申请，商务部发布2023年第12号公告，决定对原产于澳大利亚的进口大麦继续征收反倾销税和反补贴税的必要性进行复审。经过调查，根据《中华人民共和国反倾销条例》第四十九条和《中华人民共和国反补贴条例》第四十八条的规定，商务部作出复审裁定。商务部裁定，鉴于中国大麦市场情况发生变化，对原产于澳大利亚的进口大麦继续征收反倾销税和反补贴税已无必要。

根据《中华人民共和国反倾销条例》第五十条和《中华人民共和国反补贴条例》第四十九条的规定，商务部向国务院关税税则委员会提出取消反倾销税和反补贴税的建议，国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自2023年8月5日起，终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税。

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